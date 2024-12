#Artemis II has been delayed to April 2026.



So THIS was a bit premature... pic.twitter.com/vBH8tul7gm — Rich Par (@AstroPnoy) December 5, 2024

Inițial, planul a fost acela de a trimite astronauți în jurul Lunii, dar fără să aselenizeze, în septembrie 2025. Data a fost deja amânată o dată, din noiembrie, anul acesta.

Acest lucru înseamnă că o aterizare pe Lună nu va avea loc mai devreme de anul 2027, cu un an mai târziu decât era prevăzut inițial.

Amânarea vine în contextul remedierii unei probleme la scutul termic al capsulei, care, după zborul de testare anterior a revenit excesiv de ars, erodat, cu fragmente desprinse și crăpături.

„Nu zburăm până nu suntem pregătiți. Trebuie să realizăm următorul zbor de testare și trebuie să-l facem corect. Așa va progresa programul Artemis” , a spus Nelson, în cadrul unei conferințe de presă.

This takes the award for a stream skipping at the worst time—sounds like Nelson says "we are planning for Artemis to launch by 2030"



Not the case—Artemis II launch has been pushed back from September 2025 to no earlier than April 2026 https://t.co/wMLU714Naa pic.twitter.com/GlccZru08k — rory 🍁 (@rory_mg) December 5, 2024

Recomandări Anularea alegerilor prezidențiale din România, în presa de la Moscova: „Decizie luată după ce candidatul prorus câștigase primul tur, iar renumărarea voturilor îi confirmase victoria”

De asemenea, Nelson a precizat că inginerii au identificat cauza problemei. Aceștia cred că se poate rezolva prin schimbarea traiectoriei de reintrare a capsulei, dar va dura timp pentru a efectua o evaluare completă.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News