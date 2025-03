Clădirea impunătoare seamănă mai degrabă cu un palat: scări mari, marmură și decoruri aurii care împodobesc coloanele și balcoanele. Interiorul este amenajat simplu, dar cu bun-gust.

Rasofora Parascheva povestește că marele binefăcător al mănăstirii este Gigi Becali, care a susținut financiar construirea clădirii, și căruia îi mulțumește.

Patronul echipei de fotbal FCSB este renumit pentru actele sale de binefacere. De-a lungul anilor, acesta a donat sume importante pentru refacerea unor biserici, ridicarea de lăcășuri de cult, atât în țară, cât și în străinătate.

„Domnul Gigi Becali este unul din marii noștri binefăcători. Când am început viața monahală, când eram foarte tânără, le admiram pe maici. Am crescut în tinda bisericii. Preoții au fost cei care m-au crescut. Am întâlnit multe lucruri aici pe care le-am admirat. Îmi ziceam că poate, în viitor, voi intra și eu în viața monahală. Am ajuns aici în 2017. Acum facem lucruri uimitoare. Duhul nostru este într-un singur loc. Sunt 12 maici. Suntem doar maici de culoare, nu avem și românce”, a povestit măicuța într-un interviu publicat pe canalul de YouTube „Hristos în Africa”, cu titlul: „Mănăstirea construită de Becali în Uganda: Descoperă detalii uimitoare!”.

Aceasta a mai spus că inspirația a venit din România, acolo unde a călătorit maica Stareță Thavoria. Tot ea este cea care a înființat obștea.

