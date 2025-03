Bilanțul anterior era de 1.002 morţi şi 2.367 de răniţi după cutremurul de mică adâncime care a avut loc la nord-vest de oraşul Sagaing, urmat de o replică de magnitudinea 6,7 câteva minute mai târziu.

Seismul a provocat haos şi dezolare în Myanmar, unde surpările de case, imobile, poduri sau lăcașuri de cult alimentează temerile cu privire la o catastrofă de mare amploare într-o ţară sleită de un război civil care durează de la lovitura de stat dată de juntă în 2021.

Myanmarul nu a mai fost lovit de un astfel de cutremur de zeci de ani. Unda de șoc a fost atât de puternică încât s-a resimțit puternic și la o distanță de 1.000 de kilometri de epicentru, ajungând inclusiv la Bangkok, capitala Thailandei.

Majoritatea victimelor au fost înregistrate în regiunea Mandaley, un oraș cu peste 1,7 milioane de locuitori, al doilea ca mărime din Myanmar.

1. The scenes coming out of Myanmar and Thailand are horrific. They were not prepared for an earthquake of this magnitude. pic.twitter.com/S1cqFb6uVC

Având în vedere că mijloacele de comunicare au fost avariate, amploarea dezastrului rămâne în continuare dificil de evaluat, iar bilanţul victimelor ar putea creşte puternic.

The death toll of the horrible earthquake in Myanmar has reached 1,644 people. 3,408 more are injured – these are the most recent numbers.



Rescue works continued overnight despite multiple aftershocks. The number of dead and injured could rise as the rubble is removed.



Deepest… pic.twitter.com/R3bAp8AaXF