Am zis să-i scriu eu o scrisoare lui Trump. Disprețuiesc trumpismul și pe toți bogătanii care profită că au făcut săracii praf, iar acum îi vrăjesc cu înjurături, răcnete, țipete, cum că ei sunt haiducii antisistem. De-aia poate-s mai credibil decât Lasconi, Marius Tucă și toți ăștia care mai miorlăie să le aducă SUA democrație. Așa că, domnule Trump, vă scriu ca unul care vă disprețuiește sincer:

Suntem o mică Americă fără tiparniță de dolari. Noi credem că taxele fac rău, că numai oameni ca dumneavoastră, după ce fac praf legea și strâng un camion de bani, ne pot salva de „sistem”. Ne plac bogații, avem melodii și țoale și vedete împănate cu Gucci și Versace.

Am fost o țară comunistă, acum suntem anticomuniști până-n măduvă, deși mulți dintre noi încă trăim în casa lui mămica și tăticul luată prin întreprindere de la partid.

Am avut grijă și am încurajat tot felul de tâmpenii. Pe unii i-a apucat amocul că de ce se predă Darwin în școli. Am făcut ca toți dracii că s-au luat măsuri împotriva unei gripe. Avem facțiuni ortodoxe, penticostale și ce mai vreți care visează numai tabere de daci și ruguri pe care să ardă marxiști. Dați-le un semn, spuneți-le că ei sunt aleșii.

Și noi, ca și dvs., știm că americanii n-au ajuns pe lună, ascund extratereștri, au elite hollywoodiene implicate în trafic de copii. Știm noi sistemul. Suntem săraci, dar deștepți.

Punem în discuție și avortul. Oricum am reușit să lăsăm drepturi numai pentru femeile cu bani. Avem spitale unde un sfert din mămici sunt minore care n-au văzut niciodată un ginecolog.

Am dat niște drepturi la gay, dar ne-am ținut tare, suntem obsedați de cum fac sex alți oameni, fix ca dumneavoastră. Și avem hip-hoperi răi de cartier care cântă îngroșat că vâna dacică poate fi afectată dacă fii din parteneriatul civil Traian-Decebal se contaminează de gay-ism.

Noi nu ne luăm de firmele americane care cenzurează, că or fi Facebook sau Google, suntem foarte supărați doar pe CNA când îl taie pe Tucă. Noi nu ne luăm de Microsoft când își ia șpăgi, îi arestăm doar pe ai noștri, vă amintiți de Kovesi?

Mergem în războaie fără să întrebăm. Am fost prin Irak, Afganistan, nici noi nu știm de ce. Acum vrem pace.

Avem milioane plecate în lume și ăia au învățat fix ce era mai rău, cum să fie rasiști și să urle că ne iau nepalezii joburile.

Ne plac frații Tate. A fost de-ajuns un om de-al dvs. să-i facă cu ochiul lui Hurezeanu și, pac, ăia au ajuns în Miami.

Cinismul dvs. e un cinism normal al unui patron român mediu, pur geto-dac. Înțelegem perfect ce faceți când vă învârtiți armele și pe J.D. Vance ca să mai puneți mâna pe o Groenlandă pe ceva. E normal.

Suntem suveraniști până-n măduvă, deci, preluați-ne. Ciolacu a început să-i zică unui băiat de bani gata de prin neam de securiști: drill, Sebi, drill. Alții vor România mare și legionară. Se ceartă prin tramvaie cu tine dacă nu strigi „la mulți ani, Georgescu”, îți rup Facebookul cu comentarii dacă te simt că ești sorosist din ăla care crede că omul se trage din maimuță.

Am lucrat în UE și am văzut că sunt neomarxiști. Noi nu vrem așa ceva. Nu avem niciun marxist pe aici care să facă ce fac marxiștii: să mai ia totuși de la bogați și să redistribuie; dacă îl vedem, îi rupem capul. Viața la noi e frumoasă, dar merită trăită!, cum a zis Gică Hagi al nostru.

Chiar mai triști decât Georgescu, Simion și toți sfinții ăștia de Maglavit sunt totuși ăia care executau ordinele lui Biden. Au ajuns militari nesimțiți ucraineni să iasă să facă mișto de noi, de cât de servili suntem.

Serviciile sunt panicate, politicienii sunt panicați. Nu mai avem GPS, conducem aiurea, fără direcție. În numele suveranismului global, nu vrem altceva decât să ne spuneți ce să facem. Nu mai putem să-l vedem panicat nici pe Pricopie de la SNSPA, ăla care v-a propus la Nobel, nu mai putem să-i vedem pe Gâdea sau Anca Alexandrescu care se zbat să ia din cașcaval, dar n-au fost unși de dvs.

Vă spun cinstit, nimic nu se compară cu panica oportuniștilor care nu mai știu ce bocanc să pupe. Nimic nu e mai tragic decât un lingău care n-are ce linge. Dați-le ceva, o șapcă de pupat, să ne liniștim și noi. Mulțumesc,

Un marxist european care nu vrea nimic de la dvs.

