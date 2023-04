„Facem apel, domnule președinte, să vă asigurați că Alexei Navalnîi primește imediat tratamentul și îngrijirea medicală de care are nevoie urgent și la care are dreptul conform legislației ruse. Ca cineva care a jurat să respecte legea, trebuie doar să faci asta”, se arată în scrisoarea deschisă publicată vineri în The Economist.

Apelul a fost semnat de 130 de personaliți, inclusiv actorii Benedict Cumberbatch, Stephen Fry și David Duchovny; scriitorii britanici Neil Gaiman și J.K. Rawling; academicienii Timothy Snyder și Sam Greene; jurnalista polono-americană Anne Applebaum; solistul Radiohead Thom Yorke și membrul ABBA Björn Ulvaeus.

„El a fost dus în mod constant în izolator, (și) depus într-o celulă de beton de dimensiunea unui adăpost de câini, fără ventilație”, se menținonează în scrisoare. „Vizitele rudelor și apelurile telefonice sunt interzise, privilegiile sale avocat-client au fost anulate. În ciuda febrei, el trebuie să stea în picioare toată ziua”.

Semnatarii mai precizează că se alătură apelului medicilor ruși care au cerut asistență medicală imediată pentru Navalnîi și celor ale avocaților și deputaților regionali ruși care cer încetarea a ceea ce ei au numit „torturarea” lui Navalnîi.

Kremlinul a refuzat să comenteze modul în care este tratat Navalnîi sau starea lui de sănătate, spunând că este o chestiune pentru serviciul penitenciar, care a precizat în trecut că îi asigură toate îngrijirile medicale necesare.

Navalnîi, un fost avocat în vârstă de 46 de ani care s-a remarcat prin dezvăluirile despre corupția existenă în rândul elitei din jurul lui Putin, ispășește pedepse cumulate de 11 ani și jumătate într-o colonie penală, pentru acuzații, inclusiv fraudă, pe care le-a respins și le-a catalogat drept o răzbunare a Kremlinului.

Mai mult, deși după gratii de peste doi ani, el a avertizat miercuri, 26 aprilie, printru mesaj publicat de apropiații săi, că Rusia îi pregătește o nouă condamnare de 30 de ani pentru terorism.

Navalny a câștigat admirația opozanților ruși pentru că s-a întors voluntar în Rusia în 2021 din Germania, unde a fost tratat pentru ceea ce testele de laborator occidentale au arătat că a fost o încercare a autorităților de a-l otrăvi cu o neurotoxină.

Kremlinul a negat că a încercat să-l omoare și a spus că nu există nicio dovadă că a fost otrăvit.

