Șeful Executivului a fost întrebat dacă respectivul cont mai este deschis, dacă l-a mutat sau dacă între timp l-a închis. „Ca să fac această operaţiune, trebuie să am timp să ajung la bancă. Până acum n-am avut timp nici să ajung acasă”, a răspuns Ciucă, aflat la Paris, unde a depus un memorandum inițial privind aderarea României la OCDE.

Întrebat apoi dacă își va face timp să ajungă la bancă, premierul a răspuns: „Voi lua o decizie în acest sens”.

Pe 9 decembrie, Nicolae Ciucă a precizat că hotărârea de boicotare a unor companii austriece, după ce această țară a blocat aderarea României la Schengen, este „o decizie individuală, a fiecărui cetăţean”. „Trăim într-o ţară liberă, în care fiecare ia deciziile pe care le consideră că este bine să le ia”, a adăugat atunci premierul, potrivit Mediafax, după ce unii români şi-au închis conturile din băncile deţinute de companii austriece.

Recomandări Restaurantul din Viena al lui Mandachi se închide. Angajații acuză că nu sunt plătiți pe noiembrie. „Asta e legea, o să-și recupereze banii”. Subit, firma a trimis o propunere de publicitate la Libertatea

Conform celei mai recente declarații de avere, depusă în vara acestui an și publicată pe site-ul Guvernului, Nicolae Ciucă are un cont deschis în 2021, la Raiffeisen Bank, în care are suma de 121.711 lei.

