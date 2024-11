Preşedintele PNL a afirmat că tot ce a ţinut de cheltuielile la vila de protocol din Aviatorilor nu a intrat în responsabilitatea premierului. Nicolae Ciucă susține că prin Hotărârea pe care a semnat-o a aprobat doar schimbarea destinaţiei unui imobil.

Nicolae Ciucă dă asigurări că președintele Klaus Iohannis nu o să se mute în vila de protocol din Aviatorilor

Nicolae Ciucă a subliniat că nu are cunoștință despre costurile suportate de români în legătură cu renovarea vilei. Preşedintele Iohannis nu a solicitat să se mute acolo şi nu se va muta în acea locuinţă, dă garanții liderul liberal.

„Vă pot spune exact în conformitate cu prevederile documentelor pe care le-am aprobat, nu eu am secretizat acea hotărâre de guvern. Sunt două reglementări. Este vorba de o lege, legea 182 şi hotărârea de guvern 585, care prevăd foarte clar că iniţiatorul este cel care dă caracterul de clasificare unui document, nu cel care aprobă. Că atare, nu eu am secretizat acel document. Doi, nu am făcut nimic altceva decât să aprob schimbarea destinaţiei unui imobil”, a spus Nicolae Ciucă.

„Nu am cunoştinţă de cât a costat sau cât urmează să coste renovările. Preşedintele Iohannis nu a solicitat să se mute acolo. În momentul de faţă, vă pot spune că nu există şi nu se va muta în acea locuinţă”, a mai afirmat Ciucă.

Grupurile parlamentare ale PSD din Camera Deputaţilor şi din Senat au solicitat, marţi, Birourilor Permanente Reunite ale celor două Camere să introducă, pe ordinea de zi, un proiect de Hotărâre a Parlamentului pentru înfiinţarea unei comisii comune de anchetă cu privire la cheltuielile efectuate de Administraţia Prezidenţială şi de alte instituţii ale statului în interesul personal al Preşedintelui României Klaus Iohannis.

