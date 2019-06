Pe scenă, după ce a primit trofeul, Nicolas Cage a spus că va pune distincţia pe noptiera de lângă pat şi inima i se va încălzi când se va gândi la prietenii din Transilvania.

Preşedintele TIFF, Tudor Giurgiu, a urcat alături de Nicolas Cage pe scenă și a spus că că actorul american a făcut o grămadă de filme şi a lucrat cu regizori celebri, fiind o personalitate unică în felul lui.

„Actorul Nicolas Cage a primit în cadrul TIFF Trofeul Transilvania pentru Contribuţia Adusă Cinematografiei Mondiale, a făcut o grămadă de filme şi a lucrat cu regizori celebri, fiind o personalitate unică în felul lui. A făcut filme cu regizori esenţiali din istoria cinematografului mondial, îi amintesc doar pe Francis Ford Copppola, fraţii Cohen, David Lynch, John Woo, Brian de Palma, Martin Scorsese. A abordat, probabil, cu o versatilitate unică, genuri diferite, a început cu comedii romantice în anii `80, a făcut filme de acţiune cu bugete importante, a făcut filme horror. Dar a ales să lucreze cu inteligenţă dar şi cu regizori care au avut bugete mai mici, a făcut filme independente”, a spus Giurgiu, potrivit Mediafax.

Nicolas Cage a mulţumit „prietenilor” din Transilvania pentru trofeul din partea TIFF şi a spus că îi place cum sună „Transylvania Trophy”, arătând că este foarte fericit să se afle înapoi în România unde a făcut două filme, „The Dying of the Light” şi „Ghost Rider – Spirit of Vengeance”.

„Ambele experienţe au fost minunate, de aceea m-am întors ca să vă mulţumesc personal. Vă mulţumesc pentru onoarea pe care mi-o faceţi cu Trofeul Transilvania. Am crezut întotdeauna în spiritul locului şi cred că trebuie să mă las inspirat de acest spirit, iar aici în România am simţit un puternic şi bun spirit care m-a influenţat şi pe mine în munca mea. Fie că a fost vorba de efectul ţării dvs asupra imaginaţiei mele datorită cărţii < > al lui Bram Stoker, a istoriei lui Vlad Ţepeş, ori a experienţei prin care am înnoptat în Castelul lui Dracula şi a minunaţilor Munţi Carpaţi, toate m-au inspirat pe deplin astfel că aş dori să mai fac încă un film aici cu voi. Vă mulţumesc încă o dată pentru Trofeul Transilvania, îl voi pune pe noptiera de lângă patul meu iar când mă voi simţi singur la ora 3 dimineaţă, mă voi gândi la prietenii mei din Transilvania, la copiii nopţii, la lupi şi lilieci, la contele Dracula însuşi iar atunci inima mea se va încălzi” , a spus Cage.

Cinefilii prezenţi la TIFF, pe scena Casei de Cultură a Studenților, se vor întâlni cu Nicolas Cage şi duminică la un masterclass, moderat de directorul artistic al festivalului, Mihai Chirilov.

Sursa imaginilor: Facebook/TIFF

