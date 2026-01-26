Întrebat cum vede problema, șeful statului a răspuns că situația trebuie rezolvată, dar nu a explicat și cum: „Problema liceelor este o chestiune foarte serioasă. Ea va intra în aplicare, așa cum este legea acum, în 2027, și până atunci trebuie să rezolvăm”.

„Deci asta e o chestiune care ne privește și pe care nu o să o băgăm sub preș în relația cu Ucraina”, a adăugat Nicușor Dan, aflat la Iași, sâmbătă, 24 ianuarie.

Amintim că mai multe licee cu predare în limba română din Cernăuți vor fi închise în 2027, potrivit anunțului făcut în octombrie 2025. „Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ”, a spus atunci secretarul Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu.

Mai exact, acum trei luni, Consiliul Regional Cernăuți a aprobat noua rețea de licee, care prevede că din cele 20 de licee românești vor fi eliminate nu mai puțin de 16. Cele patru licee în română care vor mai rămâne vor fi în Cernăuți și în comunele Hliboca, Ostrița și Herța.

„Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee românești vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă și dacă doresc numaidecât să își facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiți să învețe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveți. Este o situație foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri”, a explicat Bojescu.

Reforma educațională a stârnit îngrijorare în comunitatea românească. Practic, în urma reformei învățământului, nu va mai exista niciun liceu cu predare în română în satele de pe Valea Siretului.

Decizia de închidere a numeroase licee românești din Ucraina a avut loc în pofida opoziției comunității de români, care s-a plâns că țara condusă de Volodimir Zelenski încalcă dreptul de învățare în limba maternă pentru cetățenii români, asta în condițiile în care România ajută constant Ucraina în războiul contra Rusiei.

În octombrie 2025, fostul ministru al educației, Daniel David, i-a cerut explicații omologului din Ucraina pentru închiderea mai multor licee cu predare în română, dar de atunci nu s-a mai comunicat absolut nimic pe acest subiect de către autoritățile de la București.



