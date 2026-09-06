Georgina Rodriguez a participat la premiera filmului „Mr. Nelson, Did You Kill People?”, organizată în cadrul Festivalului de Film de la Veneția. Partenera lui Cristiano Ronaldo a ales o ținută Gucci, completată de bijuterii cu diamante a căror valoare estimată depășește 600.000 de euro.

Georgina Rodriguez, apariție elegantă la Festivalul de Film de la Veneția

Georgina Rodriguez a atras atenția pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția, unde a participat la premiera filmului „Mr. Nelson, Did You Kill People?”. Partenera lui Cristiano Ronaldo a optat pentru o ținută sobră, în nuanțe de bleumarin, accesorizată cu bijuterii din aur alb și diamante.

Festivalul de Film de la Veneția, ajuns în acest an la cea de-a 83-a ediție, reunește până pe 12 septembrie numeroase vedete internaționale. Printre aparițiile care au stârnit interes s-a numărat și cea a Georginei Rodriguez, potrivit presei italiene.

Vedeta a ajuns la Lido cu două zile înainte de eveniment. Pe covorul roșu, aceasta a purtat o creație Gucci, casa de modă care a realizat și rochia de mireasă aleasă de Georgina pentru nunta cu Cristiano Ronaldo.

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Ținuta Gucci aleasă de Georgina Rodriguez

De această dată, Georgina Rodriguez a renunțat la alb și a ales o ținută bleumarin, formată dintr-o fustă lungă, cu o despicătură la spate, și o jachetă mulată, cu un singur rând de nasturi.

Piesele vestimentare sunt realizate din lână și cady de mătase. Croiala simplă a fost completată de accesorii spectaculoase, care au devenit punctul central al apariției sale.

Bijuterii cu diamante de sute de mii de euro

Georgina Rodriguez a purtat bijuterii create de casa italiană Pasquale Bruni, din colecția High Jewelry Rosina. Piesele sunt realizate din aur alb de 18 karate și decorate cu diamante albe.

Vedeta a ales două inele în formă de semilună, fiecare având un preț de aproximativ 12.600 de euro. La acestea s-au adăugat o pereche de cercei asortați, evaluată la 22.350 de euro.

Cea mai scumpă piesă a fost însă colierul tip choker, decorat cu numeroase petale din diamante. Bijuteria este un model unicat și nu are un preț oficial. Potrivit estimărilor citate de presa italiană, valoarea acesteia ar putea depăși 600.000 de euro.

Cât valorează toate bijuteriile purtate la Veneția

Ținuta a fost completată de încă două inele din aur alb și diamante, din colecția Giardini Segreti. Unul dintre acestea valorează aproximativ 13.800 de euro, în timp ce al doilea este estimat la 15.500 de euro.

Astfel, doar bijuteriile pentru care există prețuri publice depășesc 76.000 de euro. Suma nu include colierul unicat, a cărui valoare estimată trece de 600.000 de euro.

În total, accesoriile purtate de Georgina Rodriguez la Veneția ar putea valora, potrivit estimărilor, peste 676.000 de euro. Valoarea exactă nu este cunoscută, deoarece colierul nu are un preț oficial.

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