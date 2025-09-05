„Locuim în același loc în care ne-a prins această schimbare. Cumva s-a stabilizat și partea de pază și protecție, vecinii s-au obișnuit. Nu e cert că o să rămânem aici definitiv, dar pentru moment suntem aici”, a spus Nicușor Dan. Deocamdată, el locuiește într-o casă veche din sectorul 5, construită acum 100 de ani, și, potrivit informațiilor valabile în primăvara acestui an, plătește o chirie de aproximativ 600 de euro pe lună.

El a explicat și cum s-a schimbat viața lui și a familiei de când a devenit președintele României și beneficiază de pază și protecție asigurate de SPP.

„Soția s-a obișnuit destul de greu. Din cauza acestei paze, inclusiv, trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai sau habar n-am ce și trebuie să anunți, să vină o mașină… Și copiii în momentul ăsta s-au obișnuit. Ce ne-a bruiat un pic… Aveam ritualul ăsta, să mă duc și să mă întorc cu fetița de la școală și discutam vrute și nevrute și acum fiind mai mulți în mașină, cu paza, ne cenzurăm”, a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan și-a preluat mandatul de președinte al României pe 26 mai, într-o ceremonie scurtă, care a avut loc la Palatul Cotroceni, pe ploaie, după ce cu aproape două ore în urmă depusese jurământul de învestitură la Palatul Parlamentului.