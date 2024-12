În ultima perioadă, Mihai Leu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Fostul campion a ajuns din nou în grija medicilor și a fost internat la Spitalul Fundeni. Mihai Leu a aflat în urmă cu zece ani că suferă de cancer la colon și a ajuns și în luna mai a acestui an la spital, din cauza acelorași probleme de sănătate.

Printre cei care l-au vizitat în această perioadă pe Mihai Leu se numără și Ioan Andone, unul dintre prietenii apropiați ai fostului sportiv. El a dezvăluit că Leu se simte mai bine și că în trecut acesta a avut clipe mult mai grele.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Mihai Leu e bine (…) Am fost la spital la el, am mai fost și acum o săptămână, dar Mihai e bine (…) A avut momente mai grele, dar Mihai e un boxer, e un pilot, are un organism puternic și să îi dea Dumnezeu sănătate.

A fost mult mai rău, a trecut Mihai prin clipe extrem de grele, dar el fiind un luptător a trecut și chiar aseară l-am vizitat, am povestit și o să mă mai duc (…) Eu l-am văzut și când era mai rău, a declarat Ioan Andone”, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Recomandări Toate armele folosite de ruși pentru sprijinirea candidatului Călin Georgescu. România, terenul de testare a dezinformărilor Moscovei în lupta cu Occidentul

Mihai se luptă cu un cancer la colon încă din 2014 și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Mihai Leu a devenit campion mondial profesionist la categoria semimijlocie, în versiunea WBO, în februarie 1997, după ce l-a învins pe panamezul Santiago Samaniego.







Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News