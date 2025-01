Noua procedură pentru obținerea unui card de transport și achiziționarea unui abonament implică completarea unui formular GDPR și specificarea unui punct de vânzare pentru ridicarea cardului, care va fi disponibil în termen de 3 zile lucrătoare. Cu toate acestea, călătorii se confruntă cu probleme legate de funcționarea defectuoasă a validatoarelor din mijloacele de transport.

Probleme cu validatoarele

Mulți călători raportează dificultăți în validarea biletelor sau achiziționarea acestora din cauza aparatelor defecte.

Un călător pe nume Marian a relatat pentru Bzi.ro: „Eram acum câteva zile în autobuzul 42 și am vrut să îmi cumpăr bilet cu cardul, am mers în față, nu funcționa aparatul, la mijloc, la fel, nu avea curent, nici nu am mai avut curaj să merg până în spate, deoarece era plin. Prefer să merg fără bilet decât să mă chinui prin autobuz, să validez”.

O altă călătoare, Valentina, a descris o situație similară: „Înțeleg că trebuie să evoluăm și digitalizarea e bună, însă când este făcută cum trebuie. Merg zilnic cu transportul în comun și de multe ori văd aparate de validat care pur și simplu nu merg. Lumea mai atenționează vatmanul, nici acesta nu știe ce să facă. Eu am noroc că folosesc aplicația 24Pay și pot arăta oricând biletul. Am văzut o situație când a venit controlorul, și o femeie spunea că nu are unde să își valideze călătoria. În cele din urmă, au lăsat-o în pace, fiindcă au văzut și ei că nu mergeau aparatele de validat”.

Reacția CTP Iași

Conducerea CTP Iași susține că sub 1% din aparate nu funcționează, contrazicând experiențele relatate de călători.

Cristian Stoica, directorul general CTP Iași, a declarat: „Există o perioadă de probă de 30 de zile pentru obișnuința călătorilor cu validarea. Din statisticile noastre, raportat la număr de validatoare existente, procentul de nefuncționare este de sub 1%. Vom insista la firmele care fac mentenanța să intensifice activitatea, astfel încât să fie cât mai puține incidente de acest fel”.

Începând cu 1 februarie 2025, prețul unei călătorii va crește de la 3,5 lei la 4 lei. Această majorare, combinată cu problemele tehnice, adaugă la frustrarea călătorilor.

Responsabilitatea pentru întreținerea aparatelor

Vatmanii și șoferii nu sunt responsabili pentru mentenanța aparatelor de validat. Vehiculele sunt verificate de revizorii din depou sau garaj înainte de a fi preluate de personal.

Unii călători, folosesc aplicația 24Pay ca alternativă la validatoarele defecte. Aceasta permite achiziționarea și prezentarea biletelor digital, oferind o soluție pentru situațiile în care aparatele fizice nu funcționează.

CTP Iași a anunțat că va intensifica verificarea aparatelor de validat pentru a reduce incidentele. Cu toate acestea, rămâne de văzut cum vor fi implementate aceste măsuri și dacă vor rezolva problemele semnalate de călători.

