Tulburările inițiale, care au început după ce Mahsa Amini, o tânără de 22 de ani, a murit pe 16 septembrie, la trei zile după arestarea ei de către „poliția moravurilor”, s-a transformat într-una dintre cele mai grave provocări pentru teocrația iraniană de la Revoluția islamică din 1979.

Demonstrațiile au loc în capitala Iranului, Teheran, precum și în orașele Arak, Isfahan, Izeh din provincia Khuzestan și Karaj, a declarat grupul Activiști pentru Drepturile Omului din Iran.

TEHRAN: Protests in #Iran s capital tonight chanting ‘Freedom, Freedom, Freedom, 5 months after killing of Mahsa Amini. Live bullets were heard in number of videos: pic.twitter.com/kVuM3xEhlj

În regiunile kurde de vest ale Iranului, videoclipurile online distribuite de Organizația Hengaw pentru Drepturile Omului arătau blocaje rutiere incendiate în Sanandaj, care a avut parte de demonstrații repetate de la moartea tinerei Amini.

În unele dintre videoclipuri, protestatarii pot fi auziți scandând „moarte dictatorului”.

“Marg bar Dictator”

“Death to Dictator”#Protests are ongoing across cities in Iran this evening to mark the 40th day after IR executed #MohammadMehdiKarami #SeyyedMohammadHosseini #IranRevolution #Tehran pic.twitter.com/ilE5FlIf7Z