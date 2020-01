De Dragoș Tănase,

În total, peste 800.000 de persoane au participat la manifestaţii, dintre care peste 200.000 doar în capitala Paris.

Alte 22.000 de persoane au protestat în Marsilia, 14.000 în Toulouse, 10.000 în Bordeaux, iar 8.500 în Nantes, conform Poliţiei, citată de Mediafax.

1 year + 8 weeks of massive protests in France.

?️ || ‘Railway personnel from different railway stations are joining the protest in #Paris‘ (#Greve9Janvier)

Mainstream media will never show you this video.

We are the media now.pic.twitter.com/0RFaaes5rf

— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) January 9, 2020