„Cer, în numele acestei ţări, ca aceste aberaţii să înceteze”, a spus liderul conservator al Partidului Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, care a organizat manifestaţia, în faţa mulţimii adunate într-un parc din Madrid.

Spanish police is making arrests at the anti-separatist protest taking place today in front of the Hq of the ruling PSOE party on Ferraz St. in Madrid.



The protests against PM Sanchezs amnesty deal have been going on for a month now.



?? pic.twitter.com/uZFg9BoZpz