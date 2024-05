Inițial, Marina ucraineană a spus că un atac cu arme care n-au fost precizate a scufundat dragorul de mine rus Kovrovets. Dar propagandiștii ruși au început imediat să se plângă pe rețelele sociale că corveta Tsiklon a fost lovită. Se presupune că șase militari au fost uciși, iar 11 au fost răniți.

Tsiklon era cea mai nouă navă a flotei ruse de la Marea Neagră și a intrat în serviciul Flotei Mării Negre în iulie 2023, la trei ani după lansare la apă la șantierul de construcții navale Zaliv, din Crimeea ocupată de ruși.

Zece luni mai târziu, duminică, o lovitură ucraineană a scufundat nava de 220 de picioare din clasa Karakurt în Sevastopol, în Crimeea. Imaginile din satelit de luni au confirmat că Tsiklon se odihnește pe fundul mării.

Nava a costat 30 de milioane de euro și este ultima din Flota Mării Negre ancorată în Crimeea care putea transporta rachete de suprafață Kalibr.

Tsiklon s-a scufundat în golful Sevastopolului ocupat ca urmare a loviturilor a trei rachete balistice ATACMS, de fabricație americană, a anunțat canalul rus de Telegram ASTRA, citând propriile surse din Crimeea. Potrivit posării, în noaptea de 19 mai, armata ucraineană a tras 12 rachete ATACMS spre Sevastopol. Se susține că sistemele rusești de apărare aeriană au fost capabile să doboare 9 rachete. Cele trei rămase au lovit dana, în apropierea căreia se afla andocat Tsiklon.

Odată cu distrugerea Tsiklon, nu mai există transportoare de rachete de suprafață Kalibr în Crimeea și Rusia nu le poate aduce din alte zone, pentru că Turcia a interzis trecerea prin Bosfor a navelor militare. Singurele variante ale rușilor sunt să aducă nave mai mici pe râuri în Marea Neagră, sau să construiască nave noi în șantierele navale pe care le are aici.

Ucraina folosește rachete și flota nou creată de diferite drone sinucigașe maritime pentru a contracara dominația Rusiei în Marea Neagră. Aceste tactici au dus la distrugerea sau deteriorarea gravă a cel puțin 17 nave ale Flotei Rusiei de la Marea Neagră, inclusiv scufundarea Moscovei, nava amiral a Flotei, la începutul războiului.

