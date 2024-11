Strict religios, tată a patru copii și veteran, Hegseth (44 de ani) va fi noul secretar american al Apărării. De ce l-a ales Trump?

Hegseth este „dur și inteligent”, iar prin el, „dușmanii Americii sunt avertizați”, a declarat președintele reales. O sursă apropiată lui a declarat, pentru CNN: „Și aspectul lui se potrivește”.

Întreaga Americă îl cunoaște pe Hegseth în boxeri. Vedeta de la Fox News a înotat prin râul Hudson din New York pentru caritate, timp de câțiva ani. Organizatorul este o organizație care sprijină veteranii de război.

„Doamnelor și domnilor, noul secretar de stat al Apărării”, au scris, pe X cei care și-au reamintit momentele.

