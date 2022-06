„Nu mă surprinde că se depun multe contestații”. Cum a decurs evaluarea digitală la Bac în Călărași, județ cu cea mai mare scădere la rata de promovare

Călărași se numără printre județele care, în ultimii 10 ani, a înregistrat constant rate de promovare scăzute la examenul de bacalaureat, după cum a punctat Cîmpeanu. De asemenea, Liceul Tehnologic Nr. 1 din Borcea, Călărași, se află pe lista celor mai slabe 10 licee din țară, cu 0% promovabilitate la bacalaureat. Aici, niciunul din cei 15 candidați nu a reușit să obțină media 6 la examen, potrivit unui clasament făcut de platforma bacplus.ro.

Anul acesta, în județul Călărași, ca și în Dâmbovița – la Evaluarea Națională -, lucrările elevilor de la bacalaureat au fost corectate digital. Astfel, ei au dat examenele în scris, în formatul clasic, dar la final au fost scanate de profesorii din comisie și corectate pe o platformă online. Prin acest program-pilot, ministerul vrea să elimine subiectivitatea în corectarea lucrărilor.

„Evaluarea digitală s-a derulat foarte bine în județul Călărași pentru proba de bacalaureat, subiectele au fost concepute foarte corect, fiind corelate cu competențele corespondente”, a afirmat ministrul educației.

Școala 9 a mers la două licee din Călărași – Colegiul Național Barbu Știrbei și Colegiul Național Mihai Eminescu – unde elevii nu au fost de aceeași părere.

Luni, în prima zi de contestații, zeci de adolescenți au venit, rând pe rând, începând cu ora 12.00, să-și exprime nemulțumirile. Au depus contestații fizic, la secretariatul școlii în care au dat examenul. Puteau s-o facă și de acasă, online, pe adresa de e-mail a secretariatului aceleiași școli, dar au vrut să fie siguri că formularele lor vor ajunge unde trebuie.

Cele mai multe contestații au fost la limba română

Cei mai mulți au fost nemulțumiți de notele primite la limba și literatura română, după cum au mărturisit ei pentru Școala 9. „Lucrările au fost corectate execrabil”, spune, supărată, Ștefania, de la Colegiul Național Mihai Eminescu. A venit să depună contestații atât la română, cât și la biologie. „La română am luat 8,15, iar la biologie am luat 6,50, iar după calculele mele trebuia să iau cel puțin 8. Cred că au fost scanate prost, iar răspunsurile nu au mai fost clare. După părerea mea, nu s-a ținut cont nici de cei doi ani de pandemie. Nu au fost atât de ușoare pe cât promitea ministrul educației”, crede eleva.

Pe o bancă din fața liceului, la umbra unui molid, stau alte trei fete. Sunt supărate că au luat note mai mici la română decât se așteptau. Toate trei au depus contestație. „Eu am luat 6, dar mă așteptam să iau peste 8, după calculele mele. Cred că am fost mult depunctată la subiectul al treilea și nu înțeleg de ce”, spune Andreea, cea din mijloc. Va da admitere la Academia de Studii Economice, în București, așa că are nevoie de o medie mai mare la Bac pentru a-și asigura un loc la buget.

Andreea (mijloc) crede că ar fi trebuit să ia cu două puncte mai mult la română

O altă fată, Alexandra, iese grăbită din liceu, după ce a depus contestație la istorie. Deși se aștepta să ia o notă foarte mare, de peste 9,50, când și-a verificat rezultatele a fost mâhnită să vadă că a luat cu un punct mai puțin, adică 8,50. „Știu că s-a corectat la sânge, după cum ne-a spus și domnul director. Mi se pare ciudat că notele sunt foarte diferite de cele așteptate, chiar și cei mai buni dintre colegii mei au obținut note mai mici, deși se așteptau la punctaj maxim. Am văzut că notele la istorie au fost foarte mari în alte orașe”, a spus eleva.

„Eu am luat 4,70 și mă așteptam să iau peste 6. Majoritatea colegilor mei au depus contestație la română”, spune, în grabă, și Cătălina. „Nu ne-am așteptat la note atât de proaste”, adaugă fata.

La Colegiul Național Barbu Știrbei, considerat unul dintre cele mai bune licee din Călărași, câțiva elevi au ajuns mai devreme de ora prânzului ca să depună contestații, iar acum așteptau să fie primiți în școală. Au venit însoțiți de prieteni și, în câteva cazuri, de unul dintre părinți.

Alexandru, care ține o cască moto în mână, vrea să dea admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, din București. Deși spune că pentru el notele sunt mai puțin importante, a venit să depună contestație „pentru orgoliul lui”. „Am luat 7,80 la română, deși mă așteptam la un 9. La matematică am luat 8,20, e OK, nu am nimic de comentat. Notele nu mă ajută foarte tare la admitere, dar depun contestație așa, pentru orgoliul meu. Am respectat planul, am scris bine și la partea a treia, vreau să știu ce s-a întâmplat”, punctează el.

Alexandru vrea să dea admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza

„Atât cred eu că merit și am fost învățat să lupt pentru ce cred”

Și Rareș crede că merita note mai mari decât a obținut. „Am depus contestație și la română, și la matematică, deși la cea din urmă am luat 9,50. Mă așteptam la punctaj maxim. La română am luat 6,40, deși meritam minim 8, după ce am consultat baremul de corectare”, explică băiatul, privind prin ochelarii de soare.

„Nu știu dacă are legătură cu evaluarea digitală, dar cred că e vorba de subiectivism”, continuă el. „La subiectul al treilea am scris trei pagini și am acoperit atât cât mi-am dorit, adică de cel puțin nota 8. De aceea fac contestație, vreau să aflu de ce m-au depunctat. Atât cred eu că merit și am fost învățat să lupt pentru ce cred”, mai spune elevul.

O altă fată, Ștefania, intră cu pași repezi pe poarta Colegiului Barbu Știrbei. Și ea se simte neîndreptățită. „La istorie am luat 7, deși aș fi meritat un 9,50. La sociologie am luat 6,85, când ar fi trebuit să iau 9,70, pentru că am greșit un singur răspuns la o întrebare de tip grilă. M-am consultat cu mai mulți profi, părerile au fost împărțite, dar m-au încurajat să depun contestații, nu pot fi depunctată mai mult decât am fost deja”, spune eleva, pe un ton aspru, ușor nervos.

Ștefania e convinsă că evaluarea digitală are legătură cu rezultatele „dezastruoase” pe care le vede acum la avizierul școlii.

„E mai obositor să corectezi lucrări din fața unui monitor, timp de câteva ore. Eu nu sunt o persoană care stă cu orele cu ochii-n laptop sau telefon, așa că atunci când am dat competențele la TIC (n.r. – competențe digitale), mă dureau foarte tare ochii și capul. Probabil că asta au simțit și profesorii evaluatori de anul acesta, de la noi din județ”, e convinsă fata.

„E primul an în care se corectează așa, automat e mai complicat, dar vom vedea după contestații dacă noi avem dreptate sau ei”, mai spune tânăra. Ștefania va da admitere la Facultatea de Psihologie, iar o medie mai mare i-ar fi de folos la admitere.

Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Călărași

Profesoară: „Pe mine nu mă surprinde că se depun multe contestații”

De aceeași părere este și o profesoară de la Colegiul Național Mihai Eminescu, pe care am întâlnit-o în curtea școlii, într-o pauză de țigară. Femeia crede că este mult mai obositor să corectezi zeci de lucrări pe laptop, unde pixul a fost înlocuit de mouse. Ne povestește, din experiență proprie, că unele lucrări scanate nu se văd la fel de bine ca atunci când ai niște coli A4 în față.

„Am corectat și eu, anul trecut, două lucrări care au fost scanate în prealabil: una de definitivat și una de titularizare. Am fost profesor evaluator după ce am făcut un curs pentru asta. Recunosc, nu am putut să corectez acele lucrări pe calculator, a trebuit să le imprim. Corectarea online este dificilă, mai ales pentru profesorii trecuți de 60 de ani, care nu se descurcă atât de bine cu tehnologia”, spune cadrul didactic.

„Am simțit pe pielea mea cum e: groaznic, nu greu! E greu de vizualizat lucrarea, nu se încadrează bine în pagină uneori. Poate sunt eu de modă veche și prefer să corectez cu pixul în mână, direct pe foaie. Dar altfel e obositor, îți pierzi răbdarea, obosești repede, mai ales dacă vorbim nu de două lucrări, ci de 15 – 20. Eu înțeleg că mergem spre tehnologie, avem nevoie de asta, dar acolo unde se poate”, adaugă ea.

Colegii ei evaluatori au avut parte de un instructaj repetat, în decurs de câteva zile, pentru a scana corect lucrările și pentru a le corecta apoi online, pe platforma Intuitext a companiei Softwin SRL, pusă la dispoziție ministerului, pe bază de parteneriat.

„Mulți dintre ei s-au temut, în schimb, că vor fi trași la răspundere dacă lucrările nu vor fi scanate corect, pentru că au dat cu subsemnatul”, precizează profesoara.

„Pe mine nu mă surprinde că se depun multe contestații”, conchide ea.

