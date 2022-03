Autoritatea de reglementare a telecomunicațiilor din Rusia restricționase de pe 1 martie accesul la transmisiunile postului Drojd. „Incită la extremism, abuzează cetățenii ruși, provoacă perturbări în masă a calmului și siguranței publice și încurajează protestele”, au sunat explicațiile Roskomnadzorm.

Joi, 3 martie, a fost ultima zi în eter pentru postul înființat în 2010. „Nu războiului!”, a spus Natalia Sindeieva, unul dintre fondatorii postului, în timp ce angajații au ieșit din studio.

The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed) #Ukriane #UkraineRussiaWar #Russia #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/o4LzUqnWLc