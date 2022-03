LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 9 | Incendiu la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, după un bombardament rusesc. Focul a fost stins. Radiațiile, în limite normale

Condițiile de siguranță la radiații și incendiu la centrala nucleară sunt în limite normale, transmite conducerea centralei. Și secretarul american pentru Energie, Jennifer Granholm, a oferit mai multe asigurări cu privire la reactoarele centralei nucleare Zaporizhzhia din Ucraina, confirmând că a vorbit cu ministrul ucrainean al energiei, Herman Galușcenko.

Într-un mesaj pe Twitter, Granholm a transmis: „Nu am observat valori ridicate de radiație în apropierea unității. Reactoarele centralei sunt protejate de structuri robuste de izolare, iar reactoarele sunt oprite în siguranță”.

❗️Important information from Zaporizhzhia NPP:



?At the moment, the third power unit was shut down at the plant and only the fourth unit is working;

?The radiation and fire safety conditions at the nuclear power plant are within normal limits. pic.twitter.com/qspIFz8O7x