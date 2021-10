Astăzi, 8 octombrie, rata de infectare în Timișoara se apropie de 12 la mia de locuitori. De câteva săptămâni, numărul cazurilor de COVID a crescut alarmant, iar Serviciul de Ambulanță Timiș spune că niciodată n-au fost atâtea solicitări la ambulanță.

„E dramatic, avem peste 1.000 de intervenții de câteva zile. Peste 1.000 nu am avut în valurile anterioare, maximum a fost de 890, acum am avut vreo patru zile cu peste 1.000. Și sunt numai ale noastre, cu pompierii și privații avem 1.200-1.300. Este foarte greu, activitatea pe Covid e 75%, ieri am avut 556 de testări PCR, n-am avut niciodată mai mult, plus încă vreo 100 și ceva de teste rapide pe care le fac echipajele”, a declarat, pentru ziar, Iancu Leonida, șeful SAJ Timiș.

Ambulanța a cerut ajutor de la Primăria Timișoara și de la DSP, pentru că nu mai face față nici numărului de mașini. Leonida crede că presiunea pe spitale nu va coborî prea curând.

„E greu, stau mult mașinile cu pacienți pe la porțile spitalelor până se eliberează locuri, ni se adună solicitări, reușim noaptea târziu spre dimineață să rezolvăm tot ce-a fost în ziua respectivă. Altădată, după 12-1 se mai înmuia activitatea, acum după 12-1 rezolvăm ce a rămas de pe zi”, spune șeful SAJ Timiș.

Șeful SAJ Timiș afirmă că „o să mai dureze două săptămâni sigur până ajungem la vârf, dar nu știm cât durează vârful, e unul ascuțit sau e iarăși un platou de trei luni, cum a fost între valul 2 și 3″.

Avem foarte mulți nevaccinați, nu o să reușească să se vaccineze într-o lună-două, ritmul e slab, atunci s-ar putea să avem un platou, o să scadă ceva și o să stea două luni, probabil decembrie-ianuarie, și din februarie-martie intrăm în al cincilea val. Cu siguranță, la atâția nevaccinați, nu scăpăm. Șeful SAJ Timiș:

La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Timișoara e și mai dramatic. Pacienții ajung în stare foarte gravă și riscă să nu mai prindă un loc la ATI.

„Avem cinci pacienți care sunt de terapie, care necesită ventilație non-invazivă, pentru care nu găsim loc niciunde în țară. Asta ne limitează numărul de locuri cu oxigen pe perete, îi ținem în containerele din curtea spitalului. Ieri ne-au venit pe tura de zi 19 pacienți, nu am reușit să le facem investigațiile și să le găsim loc. Oricum locurile, chiar și la pacienți fără oxigen, sunt ca și inexistente”, a declarat Mihai Grecu, șeful UPU-SMURD Timiș.

Am avut situații în care am avut și câte două ambulanțe care erau în așteptare, că nu aveam unde să le preluăm pacienții. Cât timp mai facem față, facem față, cât nu, nu avem unde, asta e problema. Am avut două containere de pe vremea cât era TIR-ul ATI, le-am deschis și pe acelea, am pus pacienții pe scaune, cu butelia între picioare. Șeful UPU-SMURD Timiș:

Mihai Grecu mai spune că numărul cazurilor grave de la UPU Timiș „este înfiorător de mare”, iar cei care ajung aici vin în stare gravă. „Sunt pacienți care se simt rău, nu pot să mai aștepte să fie preluați de ambulanță și vin direct, cu afectări pulmonare de 30-40-50-80%, despre ei discutăm. Cred că peste 80-85% au fost nevaccinați”, precizează șeful UPU-SMURD Timiș.

