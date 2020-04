De Cristian Otopeanu,

Peste 12.000 de americani şi-au pierdut viaţa de la izbucnirea epidemiei de COVID-19, iar numărul celor confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus a depăşit 380.000, pe măsură ce focarul continuă să se răspândească

New York rămâne epicentrul focarului american, cu 731 de noi victime raportate marţi şi peste 5.000 de decese în total.

Numărul morţilor din New York din cauza COVID-19 l-a depăşit pe cel de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Atunci, în New York, 2.753 de persoane şi-au pierdut viaţa, a relatat agenţia Associated Press.

Oficialii americani din domeniul sănătăţii au avertizat că numărul deceselor este probabil mai mare decât se raportează, deoarece nu există o modalitate naţională şi eficientă de raportare a acestora, a scris Mediafax.





