Numărul nașterilor din România scade alarmant. Zece din o sută de bebeluși se nasc prematur

Tot mai puțini copii se nasc în România

Concret, anul trecut s-au născut 155.418 de copii în țara noastră. Cu jumătate mai puțini decât 1990, când numărul nou-născuților vii era de 314.746, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).

În același timp, 10% din bebeluși se nasc înainte de termen, atrage atenția Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați (ARNIS).

Conform ultimului raport Eurostat, în 2022, din totalul de 153.397 de nou-născuți vii, 16.053 au fost născuți prematur (între 21 și 37 de săptămâni). Dintre aceștia, 3 aveau o greutate la naștere sub 500 g. Rata prematurității în România rămâne ridicată, reprezentând 10% din totalul nașterilor vii.

De altfel, datele INS din 2023 arată că rata mortalității infantile la copiii sub 1 an a fost de 5,8 ‰. Aproximativ 900 de copii au decedat în primul an de viață din cauze legate de sarcină și naștere. Printre acestea, 344 de decese au fost cauzate de afecțiuni perinatale, 1 de traumatisme obstetricale, 106 de hemoragii fetale și neonatale, 233 de malformații congenitale și 122 de malformații congenitale ale aparatului circulator.

România este pe primul loc în UE la rata mortalității infantile.

Ziua națională a copilului prematur

Ziua Națională a Copilului Prematur din România a fost stabilită prin Legea nr. 189/2020. În săptămâna din jurul datei de 17 noiembrie (Ziua Prematurității), Ministerul Sănătății prezintă un raport în fața comisiilor de sănătate reunite ale Senatului și Camerei Deputaților, referitor la situația copiilor prematuri din țară și progresele realizate în acest domeniu. ARNIS – Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați marchează această zi începând din 2013.

De asemenea, Ziua Mondială a Prematurității a fost introdusă în 2011 de EFCNI – European Foundation for the Care of Newborn Infants, organizație din care ARNIS face parte din 2013.

Părinții cer acces la îngrijire medicală de calitate pentru prematuri. ARNIS, prin campania „Acces la îngrijire medicală de calitate”, sprijină mamele și nou-născuții prematuri. Asociația face donații de echipamente și organizează acțiuni de conștientizare.

Acces la îngrijire de calitate

În aceste condiții, ARNIS cere s-a afiliat la Campania EFCNI, cu sloganul ”Acces la îngrijire medicală de calitate oriunde! Peste 13 milioane de copii se nasc prea devreme, în fiecare an.”

„ARNIS a donat 3 incubatoare de transport, 2 fotolii de uz medical pentru îngrijirea skin-to-skin (tip cangur) pentru creșterea calității îngrijirilor medicale, a organizat ateliere pentru părinți în 10 unități de terapie intensivă neonatală pentru sprijinirea familiilor, și a angrenat 100 de voluntari pentru realizarea a 1100 de păpuși de incubator, donate în aceste maternități, ca acțiune de conștientizare a cauzei pematurității. Zâmbetele de recunoștință de pe chipurile părinților, buna comunicare care se stabilește între părinți si cadrele medicale, ne motivează să continuăm.”, a declarat Corina Croitoru, președinte și membru fondator ARNIS.

În 2024, ARNIS a donat trei incubatoare de transport pentru unități de Terapie Intensivă Neonatală din spitalele ”Nicolae Malaxa” București, Slobozia și Satu Mare, esențiale pentru îngrijirea nou-născuților vulnerabili. Aceste incubatoare vor asigura accesul la îngrijiri medicale de calitate pentru bebelușii prematuri.

În plus, ARNIS a donat două fotolii medicale pentru practicarea îngrijirii skin-to-skin în Secția Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgență București. Astfel, încearcă să sprijine confortul părinților și bebelușilor îndelung spitalizați.

„Îmbrățișează un prematur”

ARNIS a organizat o acțiune de voluntariat cu 100 de angajați din patru companii mari din România. Împreună au realizat 1100 de păpuși de incubator, într-o acțiune intitulată ”Îmbrățișează un prematur”.

Păpuși create pentru bebeluși născuți prematur – Foto Asociația ARNIS

Acestea au fost distribuite în 10 spitale cu unități de Terapie Intensivă Neonatală Nivel 3, unde sunt îngrijiți prematurii.

În plus, mamele au participat la ateliere de confecționare a propriilor păpuși, ca suport emoțional pentru copii. Campania „Îmbrățișează un prematur” a ajuns în spitale din București, Oradea, Iași, Târgu Mureș, Cluj și Chișinău.

„Păpușa de incubator are rolul de a fi un companion al nou-născutului aducând aproape mirosul laptelui mamei și ajutându-l să se autoregleze și să facă față mai ușor procedurilor medicale dureroase, necesare supraviețuirii.”, se menționează în comunicatul ARNIS.

