Hemmati, care este căsătorită cu un filipinez, a explicat că s-a ras în cap „pentru a-i împiedica pe alții să comită un păcat” din cauza părului ei „A fi femeie în Iran nu înseamnă decât chin și umilire”, a adăugat actrița, cunoscută pentru rolurile din Black Pen (2023), Little Heroes (2017) sau The Day I Became A Man (2011).

„Mai bine mă nășteam bărbat”

Ea a criticat „presiunile sociale și culturale cu care se confruntă femeile în conformitate cu codurile vestimentare stricte ale Iranului. Mai bine mă nășteam bărbat”.

Le spun clar concetățenilor mei: nu sunt altceva decât o femeie urâtă cu chelie, fără loc în societate.

Protestul ei vine pe fondul tensiunilor continue legate de aplicarea de către Iran a reglementărilor obligatorii privind hijabul.

Legea „Hijab și castitate”, aprobată după mai multe revizuiri și trimiteri între Parlament și Consiliul Gardienilor Revoluției, cuprinde 74 de articole și este în vigoare de vineri, 13 decembrie.

Sancțiuni financiare severe și restricții sociale

Noua lege introduce sancțiuni financiare severe și restricții sociale extinse pentru femeile, plus posibilă pedeapsa cu moartea.

În ciuda politicilor republicii islamice, care incriminează nerespectarea hijabului obligatoriu, și a tratamentului din ce în ce mai dur asupra femeilor atât din partea forțelor oficiale, cât și a celor neoficiale, multe femei continuă să reziste prin acte de nesupunere civilă.

Hashtag WarAgainstWomen

Utilizatorii rețelelor sociale au declanșat un protest, folosind hashtagul WarAgainstWomen („Război împotriva femeilor”), pentru a-și documenta experiențele și observațiile cu privire la represiunea guvernului.

În 2022, după moartea tinerei Mahsa Amini în spital, în custodia așa-numitei poliții a moralității, s-a declanșat amplul protest „Femeie, viață, libertate”.

