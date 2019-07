Tatăl Geaninei Geneş spune că la trei săptămâni după ce a anunţat dispariţia a primit o scrisoare de la IPJ Olt în care i s-a spus că ancheta este în derulare, dar răspunsul nu a mai venit nici până azi.

„După trei săptămâni de când am semnalat situaţia la poliţia din Caracal am primit o scrisoare acasă de la IPJ Olt în care, în două fraze, se spunea:



<<În urma sesizării făcute de dumneavoastră privind dispariţia fiicei vă facem cunoscut că face obiectul unui dosar penal şi cercetările sunt în curs». Din momentul respectiv şi până acum când vorbesc nu am mai primit nici un răspuns”, a povestit Nelu Geneş.

„L-am dus pe un suspect la poliție, dar i-au dat drumul pe ușa din spate!”

La un moment, Nelu Geneş a început căutările pe cont propriu şi când aproape ajunsese să îşi găsească fiica, s-a lovit din nou de indiferenţa instituţiilor statului.

„În prima lună am fost chemat la audieri şi de câte două ori pe zi. Apoi când am văzut că se tărăgănează am început cercetările pe cont propriu. Oraşul Caracal este foarte mic şi eu am fost cadru militar şi ne ştiam toţi între noi.



Am plătit fiecare informaţie primită. Multe au fost false şi le-am eliminat. Informaţiile le dădeam la Crimă Organizată din cadrul IPJ Olt. Am ajuns să aflu locul în care era fiica mea ţinută, într-o casă din localitatea Vişina, situată între Caracal şi Corabia.



Casa aparţinea mamei unuia dintre traficanţi şi vecin cu respectivul era chiar poliţistul care se ocupa de caz. Era din Vişina şi el. M-am adresat la DIICOT Craiova şi au luat legătura cu IPJ Slatina.



În perioada octombrie-noiembrie a venit un procuror care a stat cu mine de vorbă, ca la o partidă de pescuit, fără nici un dosar în faţă”, a mai spus Nelu Geneş.

Bărbatul spune că a ajuns să îl ducă singur pe suspect la poliţie, dar că a fost eliberat imediat.

„Cu sprijinul unui vecin din zonă am reuşit să îl găsesc pe prietenul fetei mele. Era un profesor care a murit, care m-a sunat când el venise acasă, pe 15 august, într-o noapte de Sfântă Maria.



Am fost cu patru maşini cu rudele, am intrat peste el în casă. A vrut să dea cu cuţitul în mine, dar cu o bară de la un şifonier am reuşit să îi rup mâna şi să îl duc la poliţie, la IPJ Olt.

Ce credeţi că au făcut? I-au dat drumul pe uşa din spate. Au venit în noaptea aceea rude, vecini, prieteni şi am protestat în faţa poliţiei.