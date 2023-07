Kinah a mărturisit că pur și simplu nu se mai satură de hârtie igienică, pe care o mănâncă la „serviciu, în mașină sau chiar la salonul de manichiură”, aparent spre amuzamentul proprietarului, care este derutat de obiceiul neobișnuit al clientei.

Femeia consumă până la patru role de hârtie pe zi, de 20 de ani, ceea ce echivalează că a ingerat 6.350 de kilograme de hârtie.

Cheltuiește 2.700 de dolari pe an pentru dependența ei de hârtie igienică, fată de cei 182 de dolari cheltuiți de un american mediu.

„A meritat fiecare cent. Mănânc hârtie igienică de îndată ce mă trezesc dimineața. Cunoașteți acel sentiment de după Ziua Recunoștinței, când ai mâncat toate alimentele tale preferate și doar stai pe canapea și te relaxezi. Am acel sentiment când mănânc hârtie igienică“, a mai declarat ea.

Ea a mai spus că are o înclinație pentru un anumit tip de rolă de toaletă, preferându-le pe cele mai subțiri, cu un strat, „deoarece sunt mai ușor de mâncat”.

