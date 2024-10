De ce britanica nu a primit răspuns

În vârstă de 70 de ani, britanica a rămas mută de uimire când a deschis cutia poștală și a descoperit acolo scrisoarea originală trimisă în urmă cu 48 de ani.

Tizi Hodson aflat, în sfârșit, motivul pentru care nu a fost niciodată contactată. Din câte se pare, scrisoarea a stat rătăcită într-un oficiu poștal, astfel că potențialul angajator nu avea cum să-i răspundă, din moment ce solicitarea nu a ajuns pe biroul lui.

„M-am întrebat întotdeauna de ce nu am auzit niciodată de ce nu am primit un răspuns. Acum știu de ce. În fiecare zi așteptam un răspuns, dar nu era nimic în cutia poștală. Am fost foarte dezamăgită pentru că îmi doream, cu adevărat, să fiu cascador pe o motocicletă”, a spus britanica.

A devenit pilot de avion

În partea de sus a scrisorii este o notă scrisă de mână pe care scrie: „Livrare întârziată de către Staines Post Office. Găsită în spatele unui sertar. Cu doar 50 de ani întârziere”.

„Cum m-au găsit nu știu, din moment ce m-am mutat de vreo 50 de ori. Ba chiar am părăsit și țara de patru sau cinci ori, e un mister pentru mine”, mai spune Tizi Hodson.

Din fericire, britanica și-a făcut un alt rost în viață, dacă nu a putut fi cascador pe motocicletă. S-a mutat în Africa, unde a învățat să zboare și a devenit pilot acrobatic și instructor.

