O clinică din București promite teste pentru coronavirus. În țară, sunt acreditate doar șapte centre, iar clinica nu este printre ele

„Testare Coronavirus. Testarea pentru noul COVID-19 se face doar la punctul de recoltare al Grupului Medical Romgermed – Tepeș Vodă. Notă: fiecare pacient va fi programat la oră fixă, iar recoltarea se va realiza într-un spațiu izolat și dedicat exclusiv testării pentru COVID-19. Pacienții care prezintă simptome specifice CORONAVIRUS nu vor putea fi testați!”, așa sună anunțul de pe siteul clinicii Romgermed.

Rezultatul este promis în 24 – 48 de ore.

Prețul este de 150 de lei, dar pentru bătrâni clinica face o reducere de 50%. Informația privind discount-ul este într-o reclama ce apare pe FACEBOOK.

Într-o alta, reprezentanții clinicii susțin că vor să fie reponsabili și le dau oamenilor sfaturi. În anunț se spune că nu pot fi testate persoanele ce prezintă simptome de răceală și febră. Există și îndemnul pentru cei care au intrat în contact cu o persoană infectată de a se adresa autorităților.

Am încercat și noi să facem o programare. La telefon nu a răspuns nimeni, dar am reușit să vorbim pe chat-ul deschis pe site-ul clinicii.

„-Buna ziua. Cu ce informatii va putem ajuta?

-Buna ziua! Cum pot face o programare pentru testarea de coronvirus?

-Miercuri la 18:15 este un loc liber

150 lei plata se face cash

Tepes Voda nr 60

Rezultatul se trimite a 2a zi pe mail

Daca doriti programare

Nume si telefon

-Da, sigur ca doresc. Dar de unde aveti teste, ziceau la TV ca sunt limitate?

-Suntem privat

Cum si regina maria si sanador au

Asa avem si noi

Daca doriti o programare

Nume si telefon

1 – acesta este un test de screening

2 – nu primim persoane care prezinta simptome de raceala si febra. acestia trebuie sa sune la 112 sau sa se prezinte la unitatiile spitalicesti

3 – persoanele care au intrat in contact direct cu alte persoane confirmate cu Covid 19 trebuie sa anunte de indata autoritatiile

Ma numesc Alina Manolache, sunt jurnalist Libertatea. Am verificat la autoritati si spun ca nu se pot face astfel de teste. As dori sa vorbesc cu un responsabil al clinicii pentru mai multe explicatii. Imi puteti da un numar de telefon?

As vrea sa discut cu un responsabil al clinicii, va rog! Pentru lamuriri

La telefonul de pe site nu raspunde nimeni acum”

La 17.39, după ce am dezvăluit că suntem din presă, a fost închis chat-ul. Nicio explicație nu ne-a mai fost dată.

Am sunat la Sanador și Regina Maria, la numărul pentru programări. Angajații ne-au spus fără să clipească faptul că la cele două clinici invocate de angajații Romgermed nu se fac astfel de teste.

Am discutat și cu directorul Institutului de Boli Infecțioase ,,Matei Balș”, Adrian- Streinu Cercel, care ne-a declarat că nu se pot face teste oriunde. De altfel, sunt publice centrele unde pot fi efectuate testele și condițiile în care cineva le poate cere.

Este vorba despre Spitalul Clinic de Boli infecțioase si Tropicale „Victor Babeș” din București, Institutul de Boli Infecțioase „ Matei Blaș”, Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj, Spitalul Clinic de Boli infecțioase Constanța, Spitalul Clinic de Boli infecțioase Iași, Spitalul Clinic de Boli infecțioase și Pneumoftiziologie Timișoara și Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova.

Pot face teste cei care au simptome specifice coronavirus sau intrat în contact direct cu persoane depistate cu COVID -19. Specialiștii sunt cei care decid cine face testele, iar ele nu costă nimic.