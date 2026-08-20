Incidentul s-a produs marți, în jurul orei locale 19:00, la Arsin, lângă Trabzon. Autoritățile au securizat zona și au deschis o anchetă pentru a stabili originea dronei.

⚡️ A drone crashed into the courtyard of a police station in Türkiyes Trabzon province, Governor Tahir Şahin said.



No one was injured in the incident, while three vehicles were damaged. Authorities have launched an investigation.



This is already the fourth similar incident in… pic.twitter.com/KLCSb4BQYk — BT News (@btnewsaz) August 19, 2026

„Informațiile vor fi furnizate după finalizarea anchetei”, a dat asigurări guvernatorul Tahir Sahin.

Incidentele cu drone rusești se înmulțesc pe coasta turcă a Mării Negre

Acesta este cel mai recent incident dintr-o serie lungă petrecută de-a lungul coastei turce a Mării Negre în ultimele luni.

Duminică, 16 august, o dronă a eșuat pe plaja Başoğlu din districtul Kaynarca din provincia Sakarya. Autoritățile turce au stabilit că drona respectivă era rusească, de tip Gerbera, și nu avea material explozibil.

Cu doar câteva zile mai înainte, o dronă rusească fusese găsită în mare, în largul provinciei Düzce, din nord-vestul Turciei.

Operațiunile cu drone s-au extins în Marea Neagră, unde Kievul a intensificat utilizarea aeronavelor fără pilot în atacuri asupra infrastructurii militare și flotei fantomă a Rusiei, iar Moscova a luat la țintă transporturile comerciale ale Ucrainei.

Rusia a refuzat armistițiul propus de Turcia

Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, a propus Rusiei și Ucrainei să-și suspende atacurilor reciproce în Marea Neagră. Ulterior, Ucraina a propus Rusiei, printr-un intermediar, o propunere de armistițiu asupra obiectivelor civile din Marea Neagră.

Rusia a respins vinerea trecută propunerile de armistițiu în Marea Neagră sub pretextul că i-ar oferi „un respiro” Ucrainei și a amenințat cu aplicarea unor „metode mai brutale” de război.

O dronă marină s-a apropiat joi la câteva sute de metri de platforma de gaze Neptun Alpha din Marea Neagră și a fost neutralizată de armata română.

Președintele Nicușor Dan i-a felicitat pe militarii români implicați în operațiune și Garda de Coastă, care a semnalat prezența dronei, iar Comisia Europeană a denunțat războiul hibrid purtat de Rusia împotriva UE și statelor sale membre, inclusiv împotriva României.

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