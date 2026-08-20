Imaginile video surprinse de sistemele electro-optice ale avionului de luptă arată secvența exactă în care tunul aeronavei F-16 deschide focul asupra țintei maritime.

O dronă marină a fost neutralizată direct pe apă de către un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române.

Dispozitivul a fost identificat în zona economică exclusivă a României, la o distanță de aproximativ 80 de mile est de municipiul Constanța, în imediata apropiere a infrastructurii strategice Neptun Deep.

Primele informații privind prezența dronei au fost transmise joi dimineață de către Garda de Coastă, explică Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, într-un mesaj pe Facebook. Drona marină se afla la doar câteva sute de metri de punctul în care se derulează lucrările de extracție a gazelor naturale, punând în pericol direct perimetrul de siguranță. În zona respectivă își desfășurau activitatea câteva sute de lucrători.

După ce inițial a scris în mesajul de pe Facebook că drona avea încărcătură explozivă, Radu Miruță a editat postarea și a scos propoziția în care menționa acest lucru. Imagini cu momentul în care drona este distrusă, filmate de pe platforma Neptun Alpha și transmise de MApN presei, par să confirme că drona nu era încărcată cu explozibil.

Președintele Nicușor Dan a reacționat după incidentul în care o dronă marină a fost distrusă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, în apropierea infrastructurii strategice Neptun Alpha, în Marea Neagră, joi, 20 august.

Șeful statului a felicitat militarii români implicați în operațiune și Garda de Coastă, care a semnalat prezența dronei.







