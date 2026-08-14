Moscova acuză Kievul de „terorism”, dar nu își asumă nicio vină

Într-un comunicat citat de Reuters, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a acuzat Ucraina de „acte nerușinate de terorism” împotriva petrolierelor din flota-fantomă a Rusiei, dar nu a făcut nicio mențiune despre atacurile comise de Rusia asupra navelor comerciale.

„Considerăm aceste atacuri drept o politică deliberată menită să destabilizeze transportul maritim civil în regiunea Mării Negre pentru a escalada și mai mult tensiunile și a prelungi conflictul, totul cu consimțământul flagrant al vecinilor regionali”, a susținut Zaharova.

„În același timp, nu vedem niciun semn de îmbunătățire a situației și, în consecință, niciun motiv pentru jumătăți de măsură care doar oferă un respiro regimului de la Kiev”, a adăugat ea.

Zaharova a ținut să precizeze că i-a răspuns astfel ministrului turc de externe Hakan Fidan, care a anunțat acum câteva zile că a prezentat Rusiei și Ucrainei propuneri pentru un moratoriu privind operațiunile militare în Marea Neagră.

Ucraina vrea un armistițiu asupra obiectivelor civile

Ucraina a propus de asemenea Rusiei, printr-un intermediar, o propunere de armistițiu asupra obiectivelor civile din Marea Neagră, dar regimul de la Moscova nu a comentat acest subiect până la declarația emisă în numele Mariei Zaharova.

În ultimele luni, Ucraina a efectuat atacuri asupra petrolierelor din flota-fantomă a Kremlinului care navighează prin Marea Neagră. În plus, Ucraina a atacat constant nave care aprovizionau trupele ruse din peninsula Crimeea, anexată de Moscova în primăvara anului 2014.

De cealaltă parte, Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene și a luat la țintă chiar și nave comerciale, inclusiv străine, care transportă cereale și alte produse ucrainene.

În acest context, Lloyds List, principala publicație maritimă internațională, a etichetat Marea Neagră drept „cea mai periculoasă regiune pentru transportul maritim”.

Regimul de la Moscova amenință cu înăsprirea războiului

În paralel cu declarația Mariei Zaharova, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că este „de neconceput” înghețarea războiului pe linia actuală a frontului și a amenințat cu „metode mai brutale” de purtare a războiului împotriva Ucrainei.

Potrivit acestuia, regimul de la Moscova trebuie să continue războiul pentru „eroismul bunicilor și străbunicilor” și din „responsabilitate pentru istoria milenară a statului rus”, deși statul rus nu are nicidecum o istorie milenară.

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