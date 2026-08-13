Potrivit sursei citate de Reuters, conducerea de la Kiev nu a primit deocamdată un răspuns din partea regimului de la Moscova.

Înainte de publicarea știrii, viceministrul rus de externe Aleksandr Grușko a susținut că Moscova nu a primit nicio propunere oficială de încetare a focului în Marea Neagră.

„Am auzit recent mai multe apeluri la fel și fel de moratorii și armistiții. Aceste idei sunt prezentate prin diverse canale, dar nu am primit nicio propunere formală”, a spus Grușko, citat de agenția de presă de stat TASS.

Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, a declarat la rândul său că Rusia și Ucraina au primit o propunere de suspendare a atacurilor reciproce în Marea Neagră.

Anterior, liderul rus Vladimir Putin a recunoscut că Ucraina a propus un armistițiu, iar el l-a refuzat. Ulterior, Kremlinul a transmis prin intermediul unor surse că liderul rus nu intenționează să dea curs negocierilor de pace și ia în calcul să escaladeze războiul.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra petrolierelor din flota-fantomă a Kremlinului care navighează prin Marea Neagră. În plus, Ucraina a atacat constant nave rusești care aprovizionau trupele rusești din peninsula Crimeea, anexată de Moscova în primăvara anului 2014.

De cealaltă parte, Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene și a luat la țintă chiar și nave comerciale, inclusiv străine, care transportă cereale și alte produse ucrainene.

În acest context, Lloyd’s List, principala publicație maritimă internațională, a etichetat Marea Neagră drept „cea mai periculoasă regiune pentru transportul maritim”.

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