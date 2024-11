Familia femeii a cerut ajutorul medicilor, deoarece aceasta se simțea foarte rău

„Acuza dureri în piept, de sub sân, pe sub coaste, în abdomen. Dureri groaznice, nu putea să respire, stări de rău, de leșin. Au dus-o la spital, au ținut-o vreo patru ore la consultații. Nouă, aparținătorilor, nu ne dau voie să intrăm, decât poate puțin, după care ne scot afară. Atunci am intrat puțin cu ea, am văzut că i-a făcut un EKG, i-a recoltat probe și mai mult nu cred”, a povestit Marinela Roșu, una dintre fiicele femeii, despre prima internare a mamei sale la Spitalul Județean de Urgențe Slatina.

„După care ne-a dat drumul acasă, a zis că n-are nimic, nu-i de internat, n-are nimic grav. Ea avea deja un bilet de trimitere, pentru că îi ieșiseră ceva analize care indicau o problemă la rinichi. Și aveam și programare făcută, pentru problema de rinichi, pentru lunea după decesul ei”, a continuat ea.

Femeia nu a fost diagnosticată la timp

Ajunsă la spitalul din Slatina, medicii i-au spus că nu este nimic grav, doar că este agitată. I s-au administrat calmante, iar durerile au încetat. La două săptămâni, acesteia i s-a făcut din nou rău.

A fost preluată din triaj, iar membrilor familiei li s-a transmis să aștepte, că vor fi anunțați. După patru ore, o asistentă a venit să cheme aparținătorii să stea de vorbă cu medicul.

„După două ore, a intrat sora mea acolo, a găsit-o singură, pe marginea patului, cu branula în mână și-a zis «bine c-ai venit, mamă, că se terminase de mult timp!» I-a scos asistenta branula, ne-a spus – la revedere, sănătate, să-i faceți probe copro – și asta a fost. A luat-o sora mea, a ieșit cu ea pe poarta spitalului și trebuia să traverseze strada”, a explicat Mariana Roșu.

„Au traversat, au mai mers 10 metri unde trebuia să mă aștepte pe mine. Și acolo mama a zis – eu nu pot să stau în picioare, stau puțin jos. S-a lăsat pe vine, și ea, și sora mea, și atunci a căzut. Sora mea a început să țipe, s-au strâns oameni, au traversat cei de la spital, au început să o resusciteze”, a mai povestit fiica femeii.

Familia susține că femeia putea fi salvată

Pacienta a fost transportată la spital, unde s-au continuat manevrele de resuscitare. Puțin după ora 23.00 s-a declarat însă decesul. Familia spune că în cele șase ore, medicii ar fi putut să o salveze și să îi pună un diagnostic corect.

S-a stabilit că pacienta a murit din cauza stopului cardio-respirator, diagnosticul secundar fiind infarct miocardic. Rudele femeii încearcă acum să își facă dreptate.

Reprezentanții spitalului din Slatina au transmis un comunicat de presă în care au explicat toată situația și că se fac investigații în acest sens.

Spitalul a demarat o anchetă internă

„În data de 17.10.2024, în jurul orei 16.00, s-a prezentat la serviciul de primire urgențe al Spitalului Județean de Urgență Slatina o pacientă în vârsta de 70 de ani, acuzând simptomatologie digestivă. S-au efectuat investigațiile obligatorii la admisia în serviciul de primire urgențe, investigații specifice conform acuzelor, precum și consult de specialitate gastroenterologie.

Deoarece se menținea simptomatologia pacientei, aceasta a fost reevaluată de către medicul urgentist, care a decis administrare de tratament specific simptomatologiei. Din declarațiile personalului medical, pacienta a părăsit Unitatea de Primire Urgențe fără aviz medical, în jurul orei 21.45. Pacienta revine în serviciul de primire urgențe, fiind adusă în stop cardio-respirator de către Serviciul de Ambulanță Județean, în jurul orei 22.00. S-au efectuat manevrele de resuscitare conform protocoalelor, însă, din nefericire, pacienta nu a răspuns la acestea, fiind declarat decesul.

Facem precizarea că au fost sesizate de îndată organele de cercetare penală și Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt, pentru efectuarea cercetărilor care se impun, conform competențelor. Unitatea sanitară a pus la dispoziția organelor abilitate toate documentele și informațiile solicitate.

La nivelul instituției se efectuează o cercetare internă, în vederea stabilirii împrejurărilor și cauzelor care au dus la producerea evenimentului, precum și dacă au fost respectate de către personalul medical implicat toate procedurile și normele legale privind acordarea asistenței medicale de urgență. În funcție de rezultatele cercetărilor, vom lua măsurile care se impun”, au transmis reprezentanții SJU Slatina.

