Femeia a suferit un atac cerebral în urmă cu ceva vreme, a stat în spital, iar recent a fost externată și trimisă acasă, a notat bihoreanul.ro.

Familia ei, care locuiește în colonia de romi de la tinca, Oradea, n-o primește acasă, de teamă să nu fie infectată cu Covid 19.

Astfel că este ţinută de cadrele medicale ale Unităţii de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului Judeţean din Oradea într-o cameră special amenajată pentru pacienţii suspecţi ori confirmaţi ca fiind infectaţi.

„Femeia, de vârsta a treia, se afla în Marea Britanie, unde a suferit un accident vascular cerebral, pentru care a fost spitalizată cu o lună în urmă până la începutul acestei săptămâni, când a fost externată cu indicaţie de continuare a unui tratament medicamentos la domiciliu.

Autorităţile sanitare britanice au decis că nu mai trebuie ţinută în spital, ci tratată în regim ambulatoriu. Problema este că rudele ei au plecat de acolo, au venit în România, mai precis la Tinca, de unde sunt”, a explicat o sursă medicală.

Potrivit sursei, autorităţile britanice au cerut Ambasadei României la Londra ca femeia să fie dusă la familie, ceea ce s-a întâmplat în cursul dimineţii de miercuri.

„Persoana respectivă a fost trimisă în România cu un avion, la Bucureşti, iar de acolo o ambulanţă a pornit cu ea spre Oradea. La Sibiu a fost preluată de o ambulanţă din Bihor şi adusă la UPU, în Oradea.

Problema a apărut joi dimineaţă, când am dus-o pe femeie la domiciliu, în comuna Tinca, unde se află familia. Rudele au refuzat, pur şi simplu, să o primească, spunând că Anglia este zonă galbenă şi că bătrâna ar putea avea coronavirus. Li s-a explicat că nu are asemenea simptome, că i s-au prelevat probe biologice, şi că nu trebuie decât să o ţină în casă, izolată, dar nu au vrut. Echipajul de ambulanţă a trebuit s-o aducă înapoi la UPU”, a explicat o sursă pentru Bihoreanul.

„Nu este normal şi omenesc ca o familie să nu-şi primească în casă o rudă despre care nici măcar nu se ştie dacă este bolnavă”, a subliniat un medic, care a adăugat că, dacă astfel de cazuri se vor repeta, va fi depăşită capacitatea încăperii speciale de la UPU.

„În această situaţie, femeia va fi transferată într-un pavilion dintr-o unitate sanitară din Oradea unde mai sunt cazate două persoane suspecte”, a mai afirmat medicul, care a precizat că nu este vorba despre Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Municipal.

