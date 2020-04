De Viorel Tudorache,

Înainte de a fi internată pentru COVID-19, Suzanne Hoylaerts, din Binkom, lângă Lubbeek (Brabantul Flamand), a fost dusă la medicul de familie pentru că nu mai avea poftă de mâncare și acuza probleme respiratori.

În timp ce era izolată, femeia le-a spus medicilor: ”Nu vreau să folosesc respirația artificială. Salvați pacienții mai tineri. Am avut deja o viață frumoasă”, relatează 7 sur 7 .

Medicii i-au spus fiicei sale, Judith, despre dorința mamei sale. ”Medicii mi-au spus că a refuzat să fie pusă pe un ventilator și le-a cerut să păstreze oxigenul pentru salvarea celor mai tineri. Ea le-a mai spus medicilor că a avut deja o viață frumoasă. Așa a fost mama: întotdeauna gata să îi ajute pe ceilalți ”, a povestit Judith.

Hoylaerts a murit pe 22 martie, iar familia nu este sigură de unde a luat virusul.

”Mama a luat restricția foarte în serios. (…) Cum și unde a contractat virusul rămâne un mister pentru noi. Când am dus-o la spital, ne-am gândit că are o pneumonie ușoară. Nu pot să-mi iau rămas bun de la ea și nici măcar nu am dreptul să fiu prezentă la înmormântarea ei”, a explicat fiica femei decedate.





