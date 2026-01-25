Hoții îi furaseră geanta femeii cu o seară înainte

O femeie din București a povestit pe contul său de Facebook cum a reușit să găsească toate obiectele din geanta furată cu o simplă aplicație de pe telefon. Hoții îi furaseră femeii geanta cu o seară înainte. Aceasta a mers imediat la Poliție, unde a anunțat incidentul.

Victima a reușit să recupereze geanta în aceeași zi, însă nu lucrurile pe care le avea în ea. Hoții au luat ce avea înăuntru și au aruncat poșeta la câteva blocuri distanță, acolo unde au descoperit-o și polițiștii.

„Aseară, la ora 22, fix în fața blocului, când stăteam la o discuție cu o vecină, a trecut unul în viteză și mi-a furat geanta! Nu și telefonul (…) Și aici intervine Poliția Română, mai precis Secția 14, București! După ce am sunat la 112 și am bâlbâit ceva (habar n-am ce), au ajuns imediat la locul faptei! (…) După ce oamenii legii m-au descusut fără succes, că eram haotică, au plecat să caute acul în carul cu fân! Și ce să vezi?

L-au găsit!! Nici nu am apucat să povestesc în casă întreaga prostie omenească și a sunat telefonul!! Geanta mea, aruncată, zăcea la câteva blocuri distanță, lângă niște tomberoane! Nu știu ce magie au făcut polițiștii ăștia, dar m-au sunat să vin să mi-o iau”, a povestit femeia pe contul său de Facebook.

Cum a reușit femeia din București să afle locul în care se aflau hoții

În dimineața zilei de 24 ianuarie, când toată lumea sărbătorea Mica Unire, aceasta a început să își caute căștile de la telefon cu o aplicație pe care o avea instalată. Varianta este disponibilă pentru iPhone.

În urma căutărilor virtuale, ea a remarcat că perechea de căști se afla la doar câteva blocuri distanță, în vecini. A anunțat poliția, iar aceștia i-au cerut să îi aștepte ca să meargă împreună la locul indicat de telefon.

„Sun din nou la poliție, că deja ne cunoaștem! Mă așteptam să mă înjure puțin, la cât i-am ținut la completat documente cu câteva ore înainte! Și când colo, ce să vezi?

M-au anunțat să nu merg singură să le recuperez de căști, să stau potolită și să îi aștept! Și uite așa, cu sprijinul polițiștilor Secției 14 și al lui Apple… am verificat împrejurările până am ajuns la un cuib de puști certați cu legea și prieteni cu drogurile”, a mai scris ea pe Facebook.

În toamna anului trecut, un puști pe bicicletă a devenit viral după ce a furat, din mers, mâncarea din geanta unui livrator Glovo. Băiatul era însoțit de alți prieteni pe un bulevard din București.

Polițiștii și tânăra din București au găsit toate obiectele furate în apartamentul tinerilor

Femeia a mărturisit că absolut toate obiectele pe care le avea în geantă au fost găsit în apartamentul tinerilor. Astfel, perechea de căști, conectate la telefon, au ajutat-o să își găsească actele și toate lucrurile pierdute.

„Mi-am găsit tot ce nu știam că avusesem în geantă… de la rujuri, acte, căști și mai câte, dar mai ales căștile detective! A urmat o nouă zi la Poliție, dar cu spor și cu sentimentul că nu ți se trântește o ușă în nas când ai nevoie de ajutor”, a mai scris aceasta.

Bucureșteanca a transmis un mesaj prin care a ținut să mulțumească Poliției Capitalei pentru implicarea și promptitudinea de care au dat dovadă.

„Cum arată Secția 14? Plină de tineri cu idei, deschiși la propuneri firești menite să soluționeze problemele și chiar cu empatie și respect pentru ambele părți implicate! Așadar… Respect Poliția Română! Fiecare sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române în felul lui! La mine a fost de neuitat”, a mai spus ea.

