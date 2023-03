Provincia Hatay a fost cea mai afectată de cutremurul devastator, de luna trecută, care a ucis aproximativ 50.000 de persoane. Seismul a fost urmat de sute de replici.

Pe 14 martie, Ayşe Gülhan Çeler.ea s-a trezit dintr-un coșmar. „Se temea! A crezut că este o nouă replică și a intrat în panică, Ayşe a mea a fugit spre balcon și a sărit de la etajul doi“, a declarat, traumatizată, mama Lütfiye Çeler.

Transportată la spital, Ayșe nu a putut fi salvată.

Fiica mea s-a trezit brusc, țipând: „Mamă, este un cutremur, trebuie să ieșim”. Am încercat să o opresc, dar nu am reușit, a sărit. Nici eu nu puteam înțelege ce se întâmplă. Când am văzut-o jos, am leșinat!

Lütfiye Çeler: