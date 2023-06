Valentin Mihai Leahu, în vârstă de 72 de ani, a murit în urmă cu aproximativ două luni, însă concubina lui, Aurica, nu a spus nimănui ce s-a întâmplat și l-a ținut în pat până marţi dimineață, când a intrat o rudă de-a lor în casă și a descoperit cadavrul, arată sursa citată.

Cei doi stăteau de vreo 5 ani în comuna Scânteia, în casa femeii care i-a cununat la biserica din sat, cea care a şi alertat autorităţile.

Elena Aniculăesei, nașa lor de cununie, spune că undeva pe la începutul lunii mai, Aurica se plângea că soțul său nu mai dă semne că ar trăi. Ulterior, a spus că e internat în spital, la Iași.

„Dimineața am intrat la ea în casă, fiindcă mi-a cerut ceva de mâncare. Am zis să le duc. Ea era beată. Am pornit blițul la telefon, că ei nu mai aveau becuri în casă, iar când am intrat l-am văzut putrezit pe pat, iar ea a ieșit goală pușcă înaintea mea. M-am speriat și am fugit. În spatele meu, ea țipa după mine să aștept și să vorbim. Dar n-am mai băgat-o în seamă. Am anunțat ce s-a întâmplat”, a spus nașa lor, Elena Aniculăesei.

Aceasta susţine că l-a ținut în casă, pentru că știa că nimeni nu prea intră la ei. „I-a vrut pensia, că ea nu avea cu ce să trăiască altfel. El avea vreo 14 milioane (n.r. – lei vechi, 1.400 de lei)”, a mai spus Elena Aniculăesei.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ușile de la casă au fost sigilate, iar femeia a fost transportată la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, pentru a i se efectua o expertiză psihiatrică, arată sursa citată.

„La data de 20 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au fost sesizați, prin apel unic de urgență 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi decedat la domiciliul de pe raza comunei Scânteia. A fost emisă ordonanța de efectuare a necropsiei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările continuă”, precizează IPJ Iași.

