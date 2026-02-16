Tragedia a fost evitată în ultima secundă

Tragedie evitată în ultima secundă la metroul din Barcelona. O polițistă aflată în timpul liber a salvat un tânăr de pe șine.

Un moment critic s-a transformat într-o lecție de curaj în Barcelona, unde un bărbat dezorientat a căzut pe calea de rulare a metroului. Salvarea a venit de la o polițistă care, deși nu se afla la serviciu, nu a ezitat să își riște viața sărind pe șine pentru a-l recupera.

Întreaga scenă, surprinsă de camerele de supraveghere, arată cum tânăra a acționat cu sânge rece, înainte de sosirea trenului. Gestul ei eroic a făcut diferența între viață și moarte în doar câteva secunde cruciale.

Polițista a coborât imediat lângă victimă

O tragedie a fost la un pas să se producă după ce un tânăr dezorientat s-a prăbușit pe șinele de metrou. Incidentul a fost observat de Felisa Pozas, agentă Mossos dEsquadra, care a remarcat starea de rău a bărbatului chiar înainte ca acesta să își piardă echilibrul la marginea peronului.

Polițista a coborât imediat lângă victimă, fiind urmată de câțiva pasageri inimoși care au sărit în ajutor. Împreună, au reușit să-l ridice pe bărbat pe peron înainte ca situația să devină tragică. Evaluarea medicală ulterioară a adus vești bune: în ciuda căderii spectaculoase, tânărul nu a suferit răni grave.

Imaginile au devenit rapid virale, stârnind un val de admirație în rândul internauților. Secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje de mulțumire și respect la adresa polițistei:

„Cine este această femeie? Este perfectă!”, „O adevărată eroină!”, „Solidaritatea lor m-a lăsat fără cuvinte, au sărit în ajutor fără nicio ezitare”, au fost câteva dintre reacțiile utilizatorilor, impresionați de curajul arătat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE