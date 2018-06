Fetița în vârstă de 5 ani, din satul Prăjoaia, a fost dată dispărută de către părinţi. Elena a fost văzută ultima dată vineri, la ora 11.00. Două ore a căutat-o familia și vecinii iar apoi au dat alarma la 112.

„Eu am văzut-o la ora 11.00. Era în curtea şcolii. Era în pantaloni scurţi şi cu o cămăşuţă pe ea. De atunci nu a mai văzut-o nimeni, nu se ştie unde a plecat. S-a căutat pe lângă apă, a venit poliţia cu câini, dar tot nu s-a găsit”, spunea un localnic care a participat la căutări.

„După ce s-a primit apelul şi am fost şi noi anunţaţi, ne-am mobilizat cu voluntari, am făcut echipe mixte cu pompieri, jandarmi şi poliţişti şi am început să căutăm prin locurile unde copilul a mai fost găsit, că ea a mai plecat de câteva ori de acasă, dar de fiecare dată a fost găsită. Acum o să continuăm căutările până ce vom rezolva acest caz”, a declarat Sorin Ichim, primarul comunei Livezi pentru desteptarea.ro.

Mama fetei bănuiește că micuța Elena a plecat în pădure să-și caute un frate plecat la cules de ciuperci. „Nu ştiu unde poate fi. A plecat un băiat al meu la ciuperci în pădure şi poate s-o fi dus după el. Am căutat-o peste tot, dar nu am găsit-o şi pe la 14.00 am anunţat poliţia, când a văzut că nu este nicăieri”, povestea Adina Grosu, mama fetiţei.

Deşi are cinci ani, copila nu vorbeşte, însă repetă ceea ce aude la cei din jur, iar pe timpul căutărilor voluntarii i-au tot strigat numele în speranţa că ea îi va auzi şi le va răspunde.

Sursa foto: desteptarea.ro