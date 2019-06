Individul de 46 de ani este acuzat că pe 26 ianuarie 2018 a ucis-o cu două focuri de armă pe soția sa, Cheryl, în timp ce ea se afla în mașina ei, relatează Mirror. Femeia tocmai parcare în fața casei din orașul britanic New Port.

Potrivit probelor prezentate de procurori în instanță, Andrew Hooper a montat un dispozitiv secret pentru a monitoriza mașina soției sale. Bărbatul a urmărit-o în momentul în care ea s-a întâlnit într-un bar cu iubitul ei,

Ian Preece.

Bărbatul gelos și-a așteptat soția să ajungă ascasă și a împușcat-o în zona gâtului și într-unul dintre brațe.

Fiica lui Cheryl, care avea 14 ani la momentul comiterii crimei, le-a povestit cu ochii în lacrimi magistraților Tribunalului Regal din Birmingham despre momentul în care mama ei a fost ucisă.

„Nu-mi aduc aminte să fi auzit focurile de armă. Am fost în stare de șoc. (…) E adevărat că au fost două focuri de armă, foarte rapid, unul după altul”, a povestit fata care acum are 15 ani.

O înregistare a audierii fetei de către poliție a fost prezentată instanței.

„Ne-am întors cu mașina acasă. El ne-a urmărit într-o mașină argintie, un Land Rover Defender. A parcat chiar în spatele nostru. Arăta ca un psihopat. În ochii lui se citea că voia să comită o crimă”

„El a bătut în geamul mașinii. Am crezut că o să lovească în zona capului. Credeam că avea mână ceva ce semăna cu o lopată. Am ieșit din mașină cât de repede am putut (…) Mama țipa. Am auzit cum s-a spart geamul. Eram în fața mașinii atunci când l-am văzut cu pușca în mână”

„Apoi a împușcat-o pe mama. Nu sunt sigură dacă s-a uitat la mine, dar apoi a fugit”