Pe 11 mai, Dorina B. era singură cu copiii în curtea propriei locuințe. Atunci, susține femeia, Cristian Agapi, un bărbat cu probleme, care a fost internat la Institutul de Psihiatrie de la Socola, a năvălit în curte și i-ar fi cerut să întrețină relații sexuale cu el, chiar dacă toți cei trei copii ai femeii erau de față, a notat bzi.ro.

Dorina B. a început să ține, iar agresorul a fugit. Ea a depus plângere penală la poliția Comarna pentru violare de domiciliu și tentativă de viol.

„Eram în curte, poarta nu era încuiată cu zăvorul. Abia băgasem copiii în casă. După ce am băgat copiii în casă, am ieșit afară ca să dau mâncare la pui. Deodată, Ciprian Agapi a intrat în curte, m-a îmbrâncit și m-a izbit de perete. Mi-a pus mâna la gură și mi-a spus că mă imploră să întrețin relații sexuale cu el.

După ce mi-a luat mâna de la gură, am început să strig după ajutor. Atunci m-a prins și a vrut să mă bage cu forța în casă. O fetiță care se juca pe stradă m-a auzit țipând și i-am spus să o cheme pe vânzătoarea de la magazin.

El, când a realizat pericolul, a ieșit la poartă și a văzut că femeia cobora dealul să vină spre mine și a fugit spre casa lui. Era foarte beat. Nu mai pot. Mi-e foarte frică, soțul meu e în Anglia la muncă. Am un copil de trei luni, nici nu mai am lapte ca să-l hrănesc din cauza stresului. Cu ceva timp în urmă, am avut un atac cerebral. Mi-e frică să nu-l fac din nou”, a spus Dorina.

A născut o fetiță cu probleme după ce a fost violată de bunic!

Femeia a mai trăit coșmarul acesta. A fost violată de propriul bunic când era minoră. În urma acelui abuz, ea a născut o fetiță cu probleme, care are 12 ani acum.

„După ce au murit părinții mei, am rămas în grija bunicilor din partea mamei. La 15 ani, bunicul meu m-a amenințat cu moartea și m-a obligat să întrețin relații sexuale cu el. Nu mai pot! Nu vreau să mai trăiesc o dată ce am trăit atunci.

După ce m-a violat, am rămas însărcinată și am născut o fetiță cu probleme. Acum se află la un centru de plasament din Iași. Nu am avut cum să o iau cu mine, aveam doar 15 ani”, a adăugat Dorina.

„A venit beat și s-a uitat lung peste gard”

Cristian Agapi a mai dat târcoale casei Dorinei. „Mi-e greu singură, dar mă încurajez cu gândul că soțul meu e plecat pentru a ne asigura un trai mai bun. Acum, de când a fost incidentul cu Ciprian Agapi, nici nu mai pot dormi liniștită noaptea. Cine știe ce-i mai trece prin cap? Ar putea intra oricând în casă peste noi.

Vă dați seama că având trei copii mici, nu-i pot lasă în casă și să fug. Chiar zilele trecute a venit beat în fața casei mele și se uita lung peste gard. Am băgat atunci repede copiii în casă și ne-am încuiat, pentru a fi siguri că scăpăm de o situație care ne-ar putea pune viața în pericol. Am mai auzit că ar mai fi avut probleme și cu alte femei din sat.

Le e frică tuturor de el, a mai fost la închisoare, nu îi e frică de nimic. Vorbesc des cu soțul meu și i-am povestit toată situația. Este vărul lui, acest agresor. A spus soțul meu că dacă Poliția nu rezolvă nimic, se întoarce acasă și îl duce pe targă la spital”, a mai spus Dorina.

Părinții agresorului: „Așa fac oamenii la băutură!”

Aceasta a mai precizat că bărbatul care a agresat-o îi amintește de firea violentă a bunicului și că toate femeile care au fost cu Ciprian Agapi au fost maltratate de acesta.

Părinții lui Cristian Agapi au confirmat că fiul lor a fost la femeie și a vrut s-o violeze, dar l-au „scuzat” spunând că „așa fac oamenii la băutură”.

„Am auzit că a fost la ea acasă și că ar fi intrat peste ea și ar fi vrut să o violeze. Dar era beat, așa fac oamenii la băutură. Nu știu dacă a mai fost la ea de atunci. Ea e soția nepotului meu. I-am spus să nu mai facă probleme oamenilor din sat, că ne râde și pe noi lumea. Are și act de nebun, a fost la Socola.

Face și acasă probleme câteodată. Are nu știu câte iubite, nu știu ce nu-i mai ajunge. După incidentul cu Dorina, a fost Poliția acasă și ne-a luat la întrebări. Noi nu știm ce face el când e beat. Bea foarte mult, face probleme, de aia a fost internat la spital. A fost si la închisoare”, au spus părinții lui Ciprian Agapi.

