Judecătoria Sectorului 3 a decis în data de 10 august că ANPC a intervenit în favoarea băncilor, interzicând unei angajate să mai controleze instituțiile financiare în privința creditelor în franci elvețieni.

Decizia vine într-un caz în care Marius Dunca, fostul șef al ANPC din perioada 2014-2015 și actual senator PSD, a dat-o în judecată pe Mihaela Lazea, șefa Direcției de Produse și Servicii Financiare din cadrul ANPC.

Aceasta a afirmat în anul 2015 că instituția a blocat angajații să mai controleze băncile cu privire la împrumuturile în franci elvețieni. Ulterior, Dunca a dat-o în judecată și a cerut daune morale de 200.000 de lei.

Procesul s-a finalizat abia acum, iar decizia Judecătoriei Sectorului 3 certifică faptul că Dunca a intervenit pentru protejarea băncilor de controale. Decizia nu este definitivă.

Divergențe cu privire la controale

Mihaela Lazea a acordat un interviu în anul 2015, când a prezentat mai multe nereguli din cadrul instituției.

Potrivit acesteia, “controalele la creditele în franci elvețieni au fost făcute de ochii lumii”.

Dunca ar fi dorit ca băncile să nu mai fie amendate, susținând că acestea au fost deja sancționate sau că faptele sunt prescrise. De asemenea, i-ar fi cerut să părăsească instituția, fiind hărțuită.

Recomandări Câmpurile din Germania sunt pline de muncitori români și de abuzuri. “Vedem exact cât de perfid e sistemul”

Judecătoria Sectorului 3 a reținut că în anul 2015 au existat divergențe serioase între conducerea ANPC, din care făcea parte și Dunca, și șefa Direcției de Servicii Financiare, cu privire la controlul băncilor. Din cauza acestora, Lazea a ajuns să-și suspende activitatea.

Instanța a mai arătat că acuzațiile Mihaelei Lazea se susțin, fiind confirmate de martori și de faptul că nu a mai fost finalizat controlul la bănci.

“Or, acest aspect (suspendarea activității – n.r.) coroborat cu lipsa finalizării raportului astfel cum rezultă din adresa emisă de ANPC, precum și cu declarațiile martorului (…) coroborată cu celelalte înscrisuri, sunt de natură să permită instanței a concluziona că afirmațiile pârâtei efectuate în cadrul interviului acordat în data de 17 ianuarie 2019 canalului de știri Pro TV au avut o bază factuală și solidă (…)”, se arată în motivarea instanței.

Recomandări Mărturia unei învățătoare din cartierul de unde curierii nu vin pentru că aici sunt „oameni răi”!

Avertizorii de integritate sunt protejați

De asemenea, instanța a mai decis că Mihaela Lazea a acționat în bună-credință, fiind avertizor de integritate, conform legislației în domeniu.

Hotărârea Judecătoriei Sectorului 3 statuează faptul că angajații instituțiilor publice nu răspund din punct de vedere civil dacă atrag atenția despre activitatea instituțiilor.

Scopul legislației privind avertizorii este să protejeze angajații de șicanele șefilor sau ale liderilor impuși politic.

Voia ca băncile să restituie sumele încasate ilegal de bănci

Contactată de Libertatea, Mihaela Lazea spune că ea dorea ca băncile să fie obligate să restituie clienților banii încasați ilegal din modificarea unilaterală a contractelor și creșterea marjei băncii.

“Raportul nu a fost finalizat așa cum am dorit. Eu voiam ca băncile să dea înapoi banii luați abuziv prin modificări unilaterale de contract. Dar nu s-a dorit acest lucru. Credeți că m-aș fi suspendat din funcție ca să rămân fără venituri o perioadă, eu, care sunt și mamă singură, dacă nu eram intimidată? Mă bucură decizia instanței pentru că îmi justifică toată munca mea de până acum”, a spus Lazea.

Recomandări REPORTAJ | Fața trecută sub tăcere a Bisericii: Într-o comună din Tulcea, un preot antrenează echipa de fotbal, hrănește bătrânii și susține copiii talentați să meargă la liceu: „Ştiu că sufletul meu e aici”

Dunca va ataca decizia la apel

Marius Dunca, în prezent senator PSD de Brașov, va candida pentru un nou mandat la alegerile parlamentare care vor avea loc în luna decembrie.

El a declarat pentru Libertatea că va ataca decizia la apel.

“Dânsa trebuia să facă raportul, eu nu controlez. Eu am zis: dați-i drumul înainte! Am vrut o practică unitară la nivelul ANPC. Dar dânsa a pierdut procesele pe care le avea cu băncile. În acea perioadă, eu ieșeam mereu în presă cu privire la comisioanele și dobânzile băncilor, câștigam procese, primeam amenințări, am fost dat în judecată pentru abuz în serviciu și tot eu sunt de vină? Tot eu trebuie să demonstrez? Dânsa trebuie să demonstreze că eu am intervenit!”, a declarat Dunca pentru Libertatea.

Mihaela Lazea susține că prin prelungirea demersurilor în justiție, Dunca “nu vrea decât să intimideze în continuare”.

În proces a fost implicată și Asociația CREDERE pentru Informarea, Consilierea și Educarea Consumatorilor, aceasta intervenind de partea Mihaelei Lazea.

Citeşte şi:

Câmpurile din Germania sunt pline de muncitori români și de abuzuri. “Vedem exact cât de perfid e sistemul”

Istoria se repetă la 5 ani de la Colectiv! Noua unitate pentru mari arși de la Bagdasar a fost inaugurată în august, dar nu funcționează!

PARTENERI - GSP.RO FOTO S-a despărțit de iubita lui româncă, apoi a șocat lumea tenisului: ce a făcut Zverev în ultimele săptămâni

PARTENERI - PLAYTECH Răsturnare de situație pentru Dan Bittman. Ce se întâmplă, de fapt, după scandalul de săptămâna trecută. E de necrezut!

HOROSCOP Horoscop 27 octombrie 2020. Gemenii au complicații la locul de muncă, poate mai multe decât de obicei

Știrileprotv.ro Angela Merkel a dat o veste teribilă! Ce ne așteaptă în următoarele luni

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani