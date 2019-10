De Dragoș Tănase,

Apărută în anul 1979, melodia s-a transformat într-un adevărat simbol al copilăriei, momente irepetabile ale celei mai frumoase perioade din viața unui om.

„Melodia a apărut într-o jumătate de oră. Da, nu glumesc. Am scris-o în jumătate de ceas. Recunosc, nu mă așteptam să aibă un asemenea impact atunci când am scris-o, dar m-am convins repede. Adică la câteva săptămâni după lansare. Am scris-o cu multă pasiune și drag. A ieșit ce a ieșit și chiar mă bucur pentru asta”, spunea Constantinescu în urmă cu mai multă vreme, într-un interviu, citat de a1.ro.

Mihai Constantinescu a murit marți seară, la ora 19.00. Artistul fusese internat la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, din luna mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator.

