O femeie din Africa de Sud, care a fost numită „mama-leoaică”, a alergat trei kilometri pentru a-și salva fiica de la viol. Ea i-a înjunghiat pe cei trei agresori, iar apoi și-a consolat fiica până la sosirea polițiștilor, care au arestat-o pe femeie. Acum, poliția a decis să renunțe la acuzațiile împotriva ei, relatează Daily Mail.

Femeia în vârstă de 56 de ani a povestit toată experiența șocantă. Ea a fost arestată sub acuzația de crimă, după ce unul dintre cei trei violatori ai fiicei sale a murit. Cazul ei a stârnit o mulțime de controverse în Africa de Sud, iar doi avocați s-au oferit să o reprezinte pro bono. Acum, autoritățile au decis să renunțe la toate acuzațiile împotriva acesteia, susținând că niciun procuror nu va dori să meargă mai departe cu acest caz.

Faptele femeii i-au atras laude în întreaga țară. Totul a avut loc în luna septembrie. Femeia a primit un telefon din partea unei tinere de 18 ani, verișoara unuia dintre cei trei agresori. Acesta i-a spus că fiica ei este violată. Imediat, femeia a sunat la poliția locală, însă nimeni nu a răspuns la telefon.

A luat apoi un cuțit de bucătărie și a alergat trei kilometri, până în locul în care fiica ei era supusă unor abuzuri sexuale teribile. De altfel, când s-a apropiat de loc, ea i-a auzit țipetele disperate ale fiicei sale. A dat buzna în cameră, unde a găsit-o pe aceasta aproape dezbrăcată. Furioasă, femeia i-a înjunghiat pe cei trei bărbați care au violat-o. Ulterior, femeia și-a consolat fiica până la sosirea unui echipaj de poliție. O ambulanță și mai mulți ofițeri au sosit apoi la fața locului, unde au găsit-o pe femeie într-o baltă de sânge. Unul dintre cei trei agresori a murit, în timp ce ceilalți doi au ajuns la spital, în stare gravă.

Femeia a fost apoi arestată, iar verișoara agresorului, cel care și-a pierdut viața și care a alertat-o pe femeie, a încercat să-și pună capăt zilelor, deoarece rudele au criticat-o și au amenințat-o în repetate rânduri. Adolescenta se află acum în spital pentru tratament.

„Tot ce am vrut să fac a fost să-mi protejez fiica. Când am primit acel telefon din partea tinerei, nu mi-a venit să cred că fata mea este violată și am sperat că este o greșeală. Nu puteam să cred una ca asta! Sunt întristată și de faptul că această tânără a încercat să-și pună capăt zilelor. Ea a încercat să-i salveze viața fiicei mele”, a spus femeia, al cărui nume nu a fost făcut public, deoarece fiica ei este victima unei agresiuni sexuale.

După ce cazul a devenit cunoscut, mai multe persoane au sărit în apărarea mamei. De altfel, mai mulți oameni au strâns bani pentru a-i plăti cauțiunea, iar doi avocați și-au oferit în mod gratuit serviciile. „M-aș fi aruncat în fața unui leu să-mi protejez fiica și sunt sigură că multe mame ar fi făcut la fel”, a mai spus femeia. Toate acuzațiile împotriva ei au fost retrase, în timp ce ceilalți doi agresori, care se află în spital, urmează să fie judecați pentru faptele lor.

Femeile din satul în care a avut loc cazul au lăudat-o pe aceasta. „Sperăm că va fi o lecție pentru orice bărbat care vrea să violeze o femeie”. Aproximativ 110 de violuri au loc zilnic în Africa de Sud, însă numărul ar fi de aproximativ patru ori mai mare, deoarece multe dintre victime se tem să depună plângere. Potrivit unui studiu, peste 40% dintre femeile din Africa de Sud riscă să fie violate de-a lungul vieții.