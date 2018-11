Femeia a lăsat singură fetița care urma să împlinească trei ani peste câteva zile. Tragedia din 19 martie a fost un lung șir de greșeli sau ghinioane care au dus la această tragedie, a dezvăluit themirror.co.uk.

Femeia a lăsat mașina pe o stradă dintr-un orășel din Țara Galilor, doar pentru a urca la birou ca să ia o bancnotă de 10 lire.

Kim Rowlands, în vârstă de 29 de ani, a lăsat-o pe Kiara Moore, fetița ei de aproape trei ani, singură în mașină, cu geamul de la portieră un pic lăsat, circa 10 centimetri, pentru a o auzi.

A crezut că mașina fusese furată

Când a plecat, Kim o lăsase pe Kiara „cântând și strigând”. Ea nu fusese prinsă în scaunul pentru copii. Fiindcă îi plăcea să se plimbe prin mașină și să se joace cu radioul. Când a ieșit în stradă, după două minute, femeia a înlemnit. Mașina nu mai era.

Femeia a alertat poliția, crezând că mașina i-a fost furată. După ce a întrebat în stânga și-n dreapta, femeia s-a uitat spre râul din apropiere și a văzut capota argintie a mașinii ei Mini.

Mașina ajunsese în apele râului Teifi, iar geamul era deschis. Un polițist a spart geamul mașinii și a scos corpul micuței, care era complet vânăt. Capul i se rostogolea necontrolat în toate direcțiile.

Fetița a fost dusă la spital, dar acolo nu s-a putut face altceva decât să se constate decesul micuței.

„Am luat-o pe Kiara la birou încă de când era micuță. Era obișnuită. Aceea era o zi ca toate celelalte. Kiara s-a trezit și m-a întrebat ce fac. I-am spus că merg la birou și m-a întrebat dacă nu poate să meargă cu mine. Am aranjat-o și am plecat.

Pe la ora 15.00, eram gata să plec spre casă. Am deschis mașina, am pus-o pe Kiara pe scaunul de lângă șofer, i-am pus toate lucrurile. Atunci am realizat că nu aveam bani, iar cartea de credit era deteriorată. Am urcat în birou. Când am plecat de acolo, am verificat frâna de mână, așa cum fac mereu”, a spus mama fetiței.

„Cheile le-am lăsat în portieră sau în contact. Am lăsat-o pe Kiara cum făcusem și în alte dăți, fiindcă știam că n-o interesează nimic altceva decât să umble la comenzile radioului. Am cumpărat mașina la mâna a doua, dar știam că n-are probleme cu frâna de mână”, a mai declarat Kim.

Anchetatorii au verificat mașina și n-au constatat nicio defecțiune. Asta înseamnă că fetița a dezactivat, nu se știe cum, frâna de mână. Și mașina a alunecat în apele râului, fără ca cineva să vadă!

