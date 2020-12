După două luni în care nu au primit niciun ban, sute de angajați din cadrul a patru companii municipale ale Primăriei Capitalei au fost anunțați marți că-și vor primi zilele viitoare doar o parte din salariile restante.

Anunțul a fost făcut chiar de către noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

„Vom plăti zilele acestea, în preajma sărbătorilor, salariile pentru patru companii municipale cu restanțe salariale vechi. Reușim astfel să ajungem cu salariile plătite până la 31 octombrie pentru toate companiile, mai puțin două”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook, fără să precizeze care sunt cele patru companii unde oamenii își vor primi banii integral pe luna octombrie.

Potrivit informațiilor Libertatea, trei dintre cele patru companii sunt cea de Consolidări, Tehnologia Informației și Trustul de Clădiri Metropolitane.

Ultimul salariu pe care oamenii de la Consolidări l-au primit este din 20 octombrie, lichidarea pe luna septembrie venită și ea cu întârziere de o săptămână.

Libertatea a scris la sfârșitul lui noiembrie despre cum sute de angajați ai companiilor nu au mai fost plătiți pentru că societățile nu au mai încasat bani la buget pe contractele încheiate cu direcțiile din Primăria Capitalei.

Practic, angajații nu au primit până acum niciun ban pe octombrie, niciun ban pe noiembrie. Probleme la plata salariilor au fost dintotdeauna, însă problema s-a acutizat de la numirea lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, se plâng angajații, acuzând un „tertip” al municipalității pentru a-i forța să-și dea demisia, pentru că noul edil își dorește desființarea societăților.

La două societăți situația nu se rezolvă însă

Dacă la patru companii municipale situația se rezolvă parțial, nu același lucru se va întâmpla la alte două. O spune chiar Nicușor Dan în postarea amintită.

„Nu am putut plăti salariile la Compania Municipală Dezvoltare Durabilă, deoarece au venituri exclusiv pe capitolul de investiții, iar Primăria are conturile blocate pentru investiții. De asemenea, nu am plătit salariile pentru Compania Municipală Managementul Transportului, deoarece nu are contract cu Primăria”, a scris Nicușor Dan.

În cele două companii lucrează însumat în jur de 150 de oameni, potrivit organigramelor acestora.

În același mesaj, actualul primar a acuzat vechea administrație condusă de Gabriela Firea că „nu s-a mai preocupat nici măcar de achitarea obligațiilor salariale”.

