Pentru a se ruga să zboare în siguranță, o femeie, în vârstă de 66 de ani, a aruncat șase monede în motorul avionului companiei Tianjin Airlines, în timp ce urca pe scări pentru a se îmbarca.

Gestul pasagerei a fost observat la timp de membrii echipajului care au alertat Poliția, relatează publicația Beijing Youth Daily, citată de Mirror. Femeia a fost arestată timp de 10 zile de polițiști pe aeroportul internațional Hohhot Baita din Mongolia.

Toți pasagerii au fost debarcați de la bordul avionului care avea ca destinație orașul Chifeng din China.

Toate cele șase monede au fost găsite, se arată într-un comunicat emis de autoritățile aeroportuare.

Avionul a decolat cu două ore întârziere din cauza incidentului.

Reprezentanții companiei Tianjin Airlines au precizat că iau în calcul să o dea în judecată pe pasagera care a aruncat cu monede în motor.

La începutul lunii aprilie, un pasager a fost amendat cu 5.600 de lire sterline după ce a aruncat cu două monede în motorul unui avion, în centrul Chinei.

Very very bad trend.

Tianjin Airlines GS6681 delayed because a passenger tossed six coins towards the direction of aircraft engine for good luck. Luckily coins were all found outside the engine. This kind of actions have happened multiple times in the past months in China. pic.twitter.com/a2lL4I0V85

— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) April 16, 2019