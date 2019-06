Mariana și Constantin Faur din Negrești, județul Vaslui, au făcut o casă și au crescut patru copii, care-și câștigă acum pâinea în străinătate.

În afară de Claudia, Constantin și Mariana Faur mai au în plasament o adolescentă, pe Gabriela

Rămași singuri și fără locuri de muncă după ce fabricile în care au lucrat s-au închis pe rând, Mariana și Constantin au decis să devină asistenți maternali.

Așa a ajuns Claudia, în urmă cu 11 ani, în grija și în casa lor. Avea 9 ani.

Fata s-a născut cu un handicap grav și a fost abandonată de părinții naturali la spital, când avea doar 2 ani. A ajuns într-un centru de plasament, iar de acolo, în grija primului asistent maternal, care a abandonat-o la rândul lui. Nu făcea față nevoilor speciale ale copilei.

«Dumnezeu ne-a dat-o nouă»

”Asistentul maternal din Huși care a avut-o în plasament a spus că nu mai face față. Așa că Dumnezeu ne-a dat-o nouă pe Claudia. Inițial, s-a aflat într-o perioadă de probă de două săptămâni. A fost suficient cât să ne atașăm de ea, mai ales că, încă din primele zile, a început să ne spună ”mami” și ”tati”, spune Mariana Faur.

Recent, Claudia a împlinit 20 de ani și se află în continuare în casa soților Faur din Negrești, care nu au de gând să renunțe la ea, deși nu mai au nici o obligație contractuală să o îngrijească.

”O iubim foarte mult. E ca și copilul nostru. Dacă o dăm într-un centru al statului, se pierde. Nu știe să-și apere nici mâncarea din față. Ea are nevoie de îngrijire specială. Noi o înțelegem cel mai bine. Are unele probleme pe care doar eu le știu, dar este un copil cuminte și foarte sensibil și milos. Dacă mă doare ceva, imediat vine și mă strânge în brațe. Mulți oameni, inclusiv asistenți maternali, spun că suntem nebuni că o ținem, dar noi nu credem așa. Vă dați seama, cum s-o lăsăm pe străzi după 11 ani? Ce-ar fi fost în inima copilei să-i spunem că nu o mai vrem?” adaugă femeia.

Soțul său este la fel de atașat de tânăra de 20 de ani și spune că se ”topește” de fiecare dată atunci când îi spune ”tati”: ”Să o auziți cum spune din suflet ”mami” și ”tati”. Asta simte. Nu poate să mintă. O iubim mai ceva ca pe propriul copil. Dacă ceilalți (n.r. – copiii naturali) vin o dată pe an din străinătate, vă dați seama! Dar și ei sunt atașați de Claudia. De pe unde sunt îi trimit cadouri”.

«Ei sunt pentru mine mama și tata»

Pe părinții naturali Claudia nu i-a văzut niciodată după ce au abandonat-o în spital și nici nu-și dorește să se întâlnească cu ei.

”Nu vreau să-i văd. Ei (n.r. – Mariana și Constantin Faur) sunt pentru mine mama și tata. Mă rog să le dea Domnu sănătate. Ei nu o să moară niciodată”, spune cu convingere Claudia.

Peste 2.800 de copii din Vaslui, într-o formă de protecție a statului

Potrivit legislației, la împlinirea vârstei de 18 ani, încetează măsura de protecție, deci și sprijinul financiar acordat de stat, excepție făcând doar tinerii care urmează o formă de învățământ.

”Tinerii care nu mai sunt ținuți în familii de către asistenții maternali pot rămâne încă doi ani într-un centru special creat pentru ei, au cazare gratuită și o normă de hrană de 16 lei pe zi, însă totul pe sistemul de autogospodărire. În acest timp, pot participa la cursuri de formare profesională sau își pot căuta un loc de muncă”, ne-a declarat directorul DGASPC Vaslui, Ionel Armeanu.

Județul Vaslui are peste 2.800 de copii într-o formă de protecție a statului, din care 1.750 sunt în plasament la asistenți maternali profesioniști, 843 la rude și 250 în centre rezidențiale.

Se adaugă 2.200 de copii încadrați într-o categorie de handicap, majoritatea beneficiind de servicii de recuperare în centre specializate ale DGASPC.

